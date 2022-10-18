Электронный пункт пропуска запущен на кыргызско-узбекской границе

Это событие является значимым для всех стран Союза, поскольку представляет собой начало реализации совместного пилотного проекта таможенных служб ЕАЭС.

Повышение эффективности и сокращение времени проведения таможенного контроля в пограничных пунктах пропуска стран Евразийского экономического союза упрощает ведение торговой деятельности и значительно сокращает временные и финансовые издержки участников внешнеэкономической деятельности. Об этом заявил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максат Мамытканов при открытии контрольно-пропускного пункта «Достук» на кыргызско-узбекской государственной границе.

Как отметил министр ЕЭК, это событие является значимым как для Кыргызстана, так и для других стран Союза, поскольку представляет собой начало реализации важного совместного пилотного проекта таможенных служб ЕАЭС «Электронный пункт пропуска». Благодаря интеграции информационных систем госорганов Союза по принципу единого окна время прохождения многих грузов через таможенные пункты Кыргызстана должно сократиться до 30 минут.

В мероприятии приняли участие председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

Интеграционный проект «Электронный пункт пропуска» включает в себя, в частности, установку умных камер, модернизацию инфраструктуры пункта пропуска, его оснащение современными средствами контроля, автоматизацию и интеграцию проведения радиационного и весогабаритного контроля, рентгеновского сканирования, обеспечение прослеживаемости товаров до мест таможенного оформления путем применения электронных навигационных пломб и ряд других современных процедур.

Ранее процессы проведения контроля на этом участке кыргызско-узбекской границы осуществлялись вручную, путем заполнения бумажных журналов. На прохождение пункта пропуска участники внешнеэкономической деятельности тратили от четырех до одиннадцати часов. Теперь же все процессы автоматизированы.