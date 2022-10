Открыта регистрация на Kazakhstan Technology Summit (K-Tech) 2022

Международный профессиональный форум IT-руководителей Казахстана, а также ведущих мировых экспертов в области новых технологических решений пройдет в Алматы.

21 октября в Алматы состоится Kazakhstan Technology Summit (K-Tech) 2022. Это крупнейший международный профессиональный форум IT-руководителей Казахстана, а также ведущих мировых экспертов в области новых технологических решений. Мероприятие проводится под эгидой корпоративного фонда Kazakhstan Growth Forum с 2018 года.

Участники мероприятия — руководители крупнейших компаний Казахстана и иностранных представительств, ведущие мировые эксперты и практики.

В рамках проведения саммита лучшие IT-профессионалы будут отмечены за успешную реализацию проектов, получив заслуженное признание профессионального сообщества. Награждение пройдет в номинациях:

— The Best CIO

— The Best IT-project

Инициатива проведения конкурса The Best CIO/ IT-project призвана отметить ведущих казахстанских IT-директоров, которые внесли свой вклад во внедрение технологий и IТ-решений, эффективно их использовали в своих бизнес-процессах, а также компании, которые разработали прорывные продукты. Kazakhstan Technology Summit задает тренд для соревнования IТ-коммьюнити, развития компетенций, транслирования лучших практик и консолидации базы знаний в области цифровизации.

Проекты для всех номинаций могут подавать IT-директора и другие специалисты, отвечающие за цифровую трансформацию в компании, а также поставщики ИТ-решений. Проекты и достижения участников конкурса оцениваются голосованием членов Номинационного комитета Kazakhstan Technology Summit в составе экспертов консалтинговых/аудиторских компаний, имеющих международную сертификацию и признание, руководителей ведущих отечественных и зарубежных компаний, имеющих высокую деловую репутацию и экспертизу в профессиональных кругах.

Участие в конкурсе бесплатное для всех участников. Прием заявок продлится до 10 октября. Награждение состоится в день проведения K-Tech — 21 октября.

Номинируйтесь сами или номинируйте своих коллег! Регистрация на форум и подача заявок на номинации по ссылке.