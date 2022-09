IT для всех: как и зачем столичный технопарк обучил региональных представителей из Казахстана

Astana Hub провел курс для развития компетенции региональных IT-предпринимателей.

«Вдохновить, объединить и взрастить» — под таким смысловым лозунгом Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub провел курс для развития компетенции региональных IT-предпринимателей. Интенсивное обучение проходило 21–23 сентября в рамках проекта Startup Orda, где формируется сообщество лиц, заинтересованных в развитии технологического предпринимательства своих регионов и выступающих в качестве региональных менеджеров или амбассадоров Astana Hub.

В городах Талдыкорган, Петропавловск, Павлодар, Актау, Актобе, Тараз, Кызылорда, Уральск, Семей и Костанай родились новые «трекеры» по IT предпринимательству. О том, зачем нужны трекеры в регионах и как они будут помогать проектам расти, рассказал Алишер Омербаев, менеджер проекта Startup Orda: «Мы здесь, чтобы вдохновить неравнодушных ребят из регионов и донести, что сегодня IT- это не сложно, IT может делать каждый заинтересованный человек, у которого есть доступ к интернету. Необязательно разбираться в программировании, чтобы запустить no-code, low-code платформы. Достаточно иметь желание, пылкий ум, а также неравнодушие относительно своего города, где можно обучить и взрастить потенциал молодых перспективных проектов в сфере IT. Мы поставили перед собой задачу — объединить всех, кто верит, что развитие IT-предпринимательства и применение инновационных технологий приведут к глобальным изменениям и помогут в решении проблем регионов. Ну и самое главное — отмечу, что нам очень важно взрастить когорту тех стартапов, которые станут индикаторами развития экономики нашей страны, ведь бизнес-пространство каждой страны оценивают с точки зрения успешности проектов, созданных с нуля. Мы, в свою очередь, рады предложить таким проектам обучение на инкубационных и акселерационных проектах технопарка в будущем».

Напомним, Startup Orda является одной из программ в реализации Национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инновации». Он направлен на достижение показателей, обозначенных Главой государства по подготовке не менее 100 тыс. квалифицированных IT-кадров к 2025 году, привлечению инвестиций в IT-отрасль до 500 млрд тенге, увеличению экспорта ИКТ услуг до $500 млн.