Казахстан стал партнером Турции в сфере кибербезопасности

В августе текущего года между АО «Государственная техническая служба» (АО «ГТС») и Управлением информационных и коммуникационных технологий Турецкой Республики (ICTA) был подписан меморандум о взаимопонимании в области кибербезопасности. Меморандум нацелен на объединение усилий и обмен опытом в области кибербезопасности, а также на развитие сотрудничества в части реагирования на угрозы и инциденты информационной безопасности. ICTA является национальным органом регулирования и контроля в области телекоммуникаций.

Выстраивание официальных отношений с международными партнерами доказало свою эффективность на практике, поэтому расширение сотрудничества в сфере кибербезопасности с Турецкой Республикой безусловно повысит эффективность двустороннего взаимодействия.

Напомним, что служба KZ-CERT АО «ГТС» является членом таких международных организаций, как:

— FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams);

— CAMP (Cybersecurity Alliance for Mutual Progress);

— OIC-CERT (Organization of The Islamic Cooperation — Computer Emergency Response Teams);

— TF-CSIRT (Trusted Introducer for Security and Incident Response Teams);

— APWG (Anti-Phishing Working Group);

— APCERT (Asian Pacific Computer Emergency Response Teams) и других.

В целом, благодаря развитию международного сотрудничества АО «ГТС» взаимодействует с более чем 100 странами мира. Как показывает практика сотрудничество с зарубежными партнерами оказывает положительный эффект в области обеспечения, что позволяет выявлять и оперативно устранять угрозы.