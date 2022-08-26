Прямой эфир: PROFIT Industry & Energy Day 2022

Трансляция с конференции, посвященной информационным технологиям в промышленности и энергетике.

26 августа проходит гибридная конференция PROFIT Industry & Energy Day 2022, где обсуждаются информационные технологии в промышленности и энергетике.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:20 — Открытие, приветственное слово

09:30 — Доклад: «Болевые точки промышленных предприятий и их основные запросы по цифровым решениям». Лаура Жуманалиева, руководитель Дирекции цифровой трансформации, АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта „QazIndustry“».

09:50 — Панельная дискуссия «Цифровизация промышленности и энергетики сегодня».

10:30 — Доклад: «Трансформация бизнеса с Google Cloud». Юлия Никулина, территориальный менеджер по СНГ, Google Cloud.

10:50 — Доклад: «Защита инфраструктуры промышленных предприятий. Взгляд Trend Micro». Нурлан Адаев, технический директор в регионе Центральной Азии, Закавказья и Монголии, Trend Micro.

11:10 — Перерыв.

11:40 — Доклад: «Santo: эпоха цифровизации фармацевтики». Дмитрий Зубков, директор ИТ, Santo.

12:00 — Доклад: «Обеспечение юридической значимости электронных документов». Владимир Сенько, генеральный директор ТОО «Цифровой поток — Инновации».

12:20 — Доклад: «Решения HP для высокопроизводительных вычислений». Антон Русских, категорийный менеджер HP.

12:40 — Доклад: «Сертификация Industrial Ethernet». Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

13:00 — Обеденный перерыв, розыгрыш призов.

14:00 — Доклад: «Предиктивный анализ работы насосного оборудования и регулирования потребления электроэнергии». Тельман Шуриев, руководитель направления «Механика и капитальное строительство» производственного департамента АО НАК «Казатомпром».

14:20 — Доклад: «Технологии Google Cloud в промышленности». Юрий Конов, инженер по работе с клиентами, Google Cloud.

14:40 — Доклад: «Внедрение системы автоматического регулирования частоты и мощности в ЕЭС РК». Алибек Ильясов, главный менеджер департамента технологического развития и НИОКР, АО «KEGOC».

15:00 — Доклад: «Создание цифровых двойников роботизированных производств и инновационное офлайн-программирование роботов в парадигме Индустрии 4.0». Алексей Кораблев, председатель правления НП «Кластер высоких, наукоемких технологий и инжиниринга „Креономика“».

15:20 — Доклад: «Автоматизация производства на цементном заводе с помощью интуитивной системы управления качеством сырьевой смеси». Евгений Березин, директор по информационным технологиям ООО «Азия Цемент» (Россия).

15:40 — Доклад: «Цифровая стратегия промышленного холдинга — управление портфелем инициатив». Александр Гревцев, международный эксперт.

16:10 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.