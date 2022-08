В Казахстане запустили Школу киберправа

CyberLaw School — это интенсивный курс для юристов, адвокатов и специалистов по ИБ, позволяющий им улучшить навыки юридической работы по делам, связанным с использованием интернета и ИТ.

Digital Rights Center Qazaqstan и КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева запустили Школу киберправа для подготовки юридических кадров новой формации. CyberLaw School — это полноценный курс повышения квалификации для юристов в сфере цифрового права, призванный улучшить компетенции юристов, работающих в различных отраслях цифровой экономики.

«Электронные и мобильные деньги, искусственный интеллект и большие данные, блокчейн, криптовалюта и смарт-контракты, цифровизация интеллектуальной собственности — эти и множество других вопросов составляют живую и постоянно развивающуюся „ткань“ киберправа как одной из главных отраслей современной юридической науки», — отметили авторы проекта.

По их словам, в Высшей школе права в последние несколько лет все активнее поднимаются темы правового регулирования цифровых технологий и обеспечения кибербезопасности в научно-исследовательских работах, дипломных проектах, магистерских и докторских диссертациях. На ежегодном заседании Бизнес Совета КАЗГЮУ отмечена необходимость стимулирования развития знаний и профессиональных навыков в области юридической коммуникации с использованием информационных технологий. Рынок труда нуждается в формировании грамотной правовой коммуникации путем вовлечения юристов в профессиональные и производственные практики с целью улучшения понимания и толкования информации, полученной с помощью информационных технологий. Именно цифровые технологии формируют экономику, а следовательно — и право как концентрированное выражение последней. В связи с этим повышение квалификации юристов в цифровой сфере имеет важное значение.

В Школе киберправа акцент будет сделан на развитие компетенций с учетом особенностей̆ развития цифрового пространства, а также на такую подготовку, чтобы слушатели курса могли использовать в своей профессиональной̆ деятельности новые информационные технологии и цифровые платформы.

«Университет КАЗГЮУ постоянно мониторит изменения на рынке труда, изучает потребность в квалифицированных кадрах и регулярно совершенствует образовательные программы. К примеру, был введен ряд новых дисциплин, связанных с кибербезопасностью, Computer Science, Digital System and Network, IT and Buisness. Также в прошлом учебном году совместно с компанией EY Kazakhstan была реализована магистерская программа „Право IT“», — рассказали представители КАЗГЮУ.

CyberLaw School — это интенсивный курс для юристов, адвокатов и специалистов по ИБ, позволяющий им улучшить навыки юридической работы по делам, связанным с использованием интернета и ИТ, в том числе — распространением информации в сети, защитой персональных данных, оборотом криптовалют, применением и защитой авторского права, а также выявлением преступлений с помощью цифровой форензики. Целевая аудитория курса — in-house юристы ИТ-компаний и компаний, проходящих цифровизацию, адвокаты, частнопрактикующие юристы, студенты и аспиранты, интересующиеся правовыми отношениями в цифровой среде.

В рамках программы слушатели узнают об актуальных практиках регулирования в цифровой среде согласно законодательству Казахстана и международному праву, получат навыки работы с правовыми отношениями, складывающимися в киберпространстве, а также присоединятся к активному нетворкингу киберюристов, практикующих по всему миру.

Продолжительность курса составит 10 дней или 27 академических часов. Обучение будет проходить в форматах интерактивных лекций, семинаров и заданий по каждому из пяти модулей (Basics & Internet Governance, Data privacy, Crypto & Blockchain, IP & Domains, Forensic & Digital evidence).

Тренеры курса будут вести очные и дистанционные занятия. Среди них — заслуженные юристы Казахстана и России, практикующие в сфере киберправа.