Кселл: итоги I квартала 2022

Выручка оператора выросла сразу на 15%.

АО «Кселл» объявило результаты деятельности за январь–март 2022 года. Чистый объем продаж оператора вырос на 15,6%, а доход от реализации услуг — на 11,2% (до 39,8 млрд тенге). Операционная прибыль, без учета единовременных расходов, выросла на 21,9%, до 14,34 млрд тенге.

Чистая выручка, 2022 г

I квартал — 50,89 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2021 г. на 15,6%).

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, вырос на 11,6%, рентабельность по EBITDA составила 42,6%.

EBITDA, 2022 г

I квартал — 21,67 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2021 г на 11,6%)

Абонентская база оператора в отчетном периоде колеблется незначительно, оставаясь стабильной на уровне 7,9 млн пользователей.

Абоненты, 2022 г

I квартал — 7,96 млн (снижение относительно аналогичного периода 2021 г на 1,1%)

Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг вырос на 16,3%, составив 20,914 млрд тенге. Доход в корпоративном сегменте вырос на 4,7% и достиг 4,103 млрд тенге.

Доход от услуг передачи данных вырос на 9% (до 17,163 млрд тенге). Трафик данных вырос на 10,8%, составив 164,3 петабайта (Пб). При этом на одного абонента приходится в среднем 11,2 Гб трафика данных — рост на 7,9% по сравнению с I кварталом 2021 года. А доля смартфонов 4G/5G в сети оператора составила 78,3% от общего количества абонентов.

«Мы продолжили работу над проектом „250+“. В течение первого квартала 2022 года было запущено 300 сайтов, охватывающих сельские населенные пункты, также продолжаются мероприятия по улучшению качества связи. В 42 ранее обеспеченных связью сельских населенных пунктах дополнительно активированы 3G/4G базовые станции. Самая большая публичная сеть 5G в Казахстане была запущена компанией Кселл в Туркестане в декабре 2021 года. В эксплуатацию введены станции на городских объектах стратегического и туристического значения. В марте 2022 года Кселл стал первым оператором в Казахстане, кому Apple официально подтвердила поддержку 5G на iPhone. 5G поддерживают все модели в линейках iPhone 12 и iPhone 13», — отмечают представители АО «Кселл».

Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц) в первом квартале снизился на 1%, до 206 минут.

MOU, 2022 г

I квартал — 206 мин (снижение на 1%)

Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) продемонстрировал рост сразу на 12,3%.

ARPU, 2022 г

I квартал — 1664 тг.

Капитальные расходы оператора (CAPEX) выросли до 4 млрд тенге, соотношение CAPEX к продажам составило 8,2%.

CAPEX, 2022 г

I квартал — 4,197 млрд тенге.