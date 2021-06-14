Кселл: итоги I квартала 2021

Оператор демонстрирует рост продаж и прибыли.

АО «Кселл» объявило результаты деятельности за январь–март 2021 года. Чистый объем продаж оператора вырос на 9,9%, а доход от реализации услуг — на 3,4% (до 35,8 млрд тенге). Операционная прибыль, без учета единовременных расходов, выросла на 44,4%, до 11,77 млрд тенге.

«В 2021 году мы сохранили динамику, продемонстрировав заметный рост наших ключевых финансовых и операционных показателей, что свидетельствует об устойчивости нашего бизнеса, поскольку пандемия Covid-19 продолжает влиять на экономическую активность в Казахстане и во всем мире», — прокомментировал итоги Юрий Харламов, председатель правления, главный исполнительный директор АО «Кселл».

Чистая выручка, 2021 г

I квартал — 44,01 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2020 г. на 9,9%)

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, вырос на 21,3%, рентабельность по EBITDA выросла до 44,1%.

EBITDA, 2021 г

I квартал — 19,421 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2020 г на 21,3%)

Абонентская база оператора в отчетном периоде увеличилась до 8,05 млн пользователей.

Абоненты, 2021 г

I квартал — 8,05 млн (рост относительно аналогичного периода 2020 г на 0,8%)

Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг снизился на 6,7% и составил 17,987 млрд тенге. Доход в корпоративном сегменте вырос на 4,7% и достиг 4,103 млрд тенге. Выручка от мобильных финансовых услуг (MFS) выросла на 200% — в компании отмечают, что основными драйверами роста являлись гейминг, кэшбэк и оплата в транспорте.

Доход от услуг передачи данных вырос на 14,2% (до 15,747 млрд тенге). Трафик данных вырос на 46,5%, составив 148,4 петабайта (Пб).

Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц) в первом квартале снизился на 6,3%, до 208 минут.

MOU, 2021 г

I квартал — 208 мин (снижение на 6,3%)

Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) продемонстрировал рост — на 4,5%.

ARPU, 2021 г

I квартал — 1482 тг.

Капитальные расходы оператора (CAPEX) выросли до 2,786 млрд тенге, соотношение CAPEX к продажам составило 6,3%.

CAPEX, 2021 г

I квартал — 2,786 млрд тенге.

«В первом квартале 2021 года мы практически завершили первый этап реализации проекта интеграции сетей с группой компаний АО „Казахтелеком“ — на конец первого квартала 2021 года был объединен 2 201 сайт в 37 городах Казахстана, — рассказал Юрий Харламов. — Мы достигли значительного прогресса в проекте „250+“, на конец первого квартала 2021 года было запущено 639 сайтов, охватывающие 639 населенных пункта».