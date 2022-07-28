В Wildberries подвели итоги первого полугодия 2022 года

Российская торговая площадка увеличила оборот на 94%.

В I полугодии 2022 года оборот Wildberries вырос на 94% год к году, достигнув 628,7 млрд рублей (чистый оборот от продаж товаров и услуг покупателям и продавцам, с учетом возвратов). В штуках рост продаж товаров составил 77%. Во II квартале года оборот компании достиг 340,1 млрд рублей (+92%), что стало новым историческим максимумом.

Наибольшие объемы продаж отмечены в категориях:

— Одежда, обувь и аксессуары (233,2 млрд руб., +72% год к году)

— Товары для дома и дачи (96,6 млрд руб., +132%)

— Детские товары (69,8 млрд руб., +68%)

— Косметика и парфюмерия (57 млрд руб., +97%)

— Бытовая техника и электроника (53 млрд руб., +86%)

А наиболее динамичными темпами продажи росли в категориях:

— Сантехника (+ 378% год к году)

— Продукция для садоводства (+276%)

— Оборудование для умного дома и безопасности (+239%)

— Строительные материалы (+212%)

— Фото- и видеотехника (+197%)

Число заказов за шесть месяцев 2022 года увеличилось на 101%, до 603,9 млн, а аудитория Wildberries достигла 120 млн пользователей (MAU). К онлайн-платформе впервые присоединилось 335 500 представителей бизнеса, а их общее число превысило 840 000 — это почти в четыре раза больше, чем в I полугодии 2021 г.

«Мы продолжаем развивать Wildberries как онлайн-платформу, с помощью которой предприниматели могут повысить свои доходы, расширить представленность в сегменте e-commerce и выйти на новую аудиторию покупателей», — заявили в пресс-службе Wildberries.

Доля российских брендов на площадке выросла на 8%, до 72% от общего оборота. В первой половине 2022 года продажи предпринимателей, представляющих российские бренды, выросли на 116% год к году, рост в штуках составил +91%. Среди наиболее востребованной российской продукции — футболки, книги, платья, кремы, постельное белье, сумки и конфеты.

В I полугодии Wildberries запустил собственные меры поддержки предпринимателей в условиях высокой волатильности:

— Предоставление скидок за пользование услугами логистических центров компании, временное бесплатное хранение товаров на складах.

— Субсидирование за счет Wildberries, участие в маркетинговых кампаниях.

— Открытие более 20 новых логистических объектов, в большинстве из которых уже заработали региональные пункты приемки поставок, что позволило предпринимателям сократить затраты на транспортировку товаров.

— Еженедельные выплаты предпринимателям без дополнительных комиссий за банковский эквайринг и вывод средств.

Принятые меры позволили предпринимателям существенно расширить представленность своей продукции на онлайн-площадке. К примеру, на конец июня 2022 г. ассортимент российских строительных инструментов на Wildberries вырос в три раза год к году, в 2,5 раза выросла категория спортивного инвентаря и сантехники, а в категориях зоотоваров и продукции для отдыха и кемпинга отмечен двукратный рост.

Wildberries также продолжает активное развитие онлайн-платформы в зарубежных странах:

— Запущен новый распределительный центр в Армении, благодаря чему предпринимателям этой страны стали доступны прямые продажи.

— Расширен логистический центр в Казахстане.

— Совместно с локальными предпринимателями открыты новые партнерские пункты выдачи в Узбекистане, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.