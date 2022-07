Объем услуг в сфере IT составил 646 млрд тенге в 2021 году

Почти половина из них пришлась на Алматы.

Объем услуг в сфере IT в Казахстане составил за 2021 год 646 млрд тенге. Основными получателями услуг IT были резиденты Казахстана, при этом 575,3 млрд тенге пришлось на услуги для юридических лиц и 32 млрд тенге — на услуги для физических лиц. Нерезидентам были оказаны IT-услуги на 38,7 млрд тенге. Почти половина объема услуг IT в Казахстане пришлась на Алматы: 307,5 млрд тенге. Также значительные объемы услуг в секторе оказаны в Нур-Султан (243,7 млрд тенге), Карагандинской (22,9 млрд тенге) и Павлодарской (21,4 млрд тенге) областях, передает Sputnik.

По видам оказанных IT-услуг самый большой объем пришелся на разработку программного обеспечения (204,8 млрд тг), следом идет размещение приложений и связанная с этим деятельность (128,3 млрд тг). Значительные объемы пришлись также на сопровождение программного обеспечения (58,6 млрд тенге), консультационные и практические услуги в области информационных технологий (49,2 млрд тенге) и деятельность по управлению информационно-коммуникационной инфраструктурой в рамках формирования и развития государственных электронных информационных ресурсов и систем (29,6 млрд тенге).

Среди услуг IT, оказанных нерезидентам, основной объем пришелся на граждан и компании таких стран как США (9,2 млрд тенге), Россия (5,7 млрд тенге), ОАЭ (4,8 млрд тенге), Сингапур (3,7 млрд тенге) и Ирландия (2,5 млрд тенге). На соседние Китай, Кыргызстан и Узбекистан пришлось 513,6 млн, 408 млн и 323,1 млн тенге соответственно.