В KZ-CERT рассказали о наиболее критичных уязвимостях в Казнете с начала года

Проблемы кибербезопасности становятся ежедневной угрозой, в том числе и для бизнеса.

Службой реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT (Служба KZ-CERT) в рамках анализа актуальных угроз информационной безопасности в казахстанском сегменте интернета c начала текущего года обнаружено более 1000 IP-адресов, потенциально подверженных уязвимостям разного уровня критичности.

В декабре прошлого года Национальный институт стандартов и технологий (NIST) опубликовал исследование, в котором сообщил о рекордном количестве уязвимостей в различном программном обеспечении, отметив, что уже пятый год подряд эта цифра достигает своего максимального значения.

Проблемы кибербезопасности становятся ежедневной угрозой, в том числе и для бизнеса. «Почти половина всех кибератак нацелена на малый бизнес», — утверждает в своем отчете компания Cybint Solutions.

Компаниям, которые сталкиваются с нарушениями информационной безопасности, необходимо выделять средства на исправление различных уязвимостей, расследование произошедших инцидентов, а также на повышение осведомленности сотрудников в вопросах обеспечения кибербезопасности и их квалификацию.

В то время как компании затрачивают средства на обеспечение безопасности, злоумышленники продолжают «оттачивать свое мастерство». Компаниям рекомендуется сфокусироваться на сокращении времени, затрачиваемого на исправление уязвимостей, найти эффективные гибкие и адаптированные инструменты безопасности и действовать быстрее злоумышленников, пытающихся проникнуть в системы.

Специалистами Службы KZ-CERT был обнаружен ряд уязвимостей в казахстанском сегменте сети интернет, эксплуатация которых может негативно сказаться на безопасности и репутации казахстанских компаний.

Из них наиболее критичными уязвимостями являются:

1. CVE-2022-22536 — оценка критичности по CVSS 10 из 10. Уязвимость затрагивает продукты SAP, использующие Internet Communication Manager. Успешная эксплуатация уязвимости позволяет злоумышленникам нацеливаться на пользователей SAP, бизнес-информацию и процессы, красть учетные данные, инициировать отказ в обслуживании, удаленно выполнять код и, в конечном итоге, полностью скомпрометировать любые неисправленные приложения SAP.

2. CVE-2022-21971 — оценка критичности по CVSS 7.8 из 10 (критичный). Уязвимость затрагивает компонент Runtime в продуктах Microsoft и позволяет выполнить произвольный код. В результате эксплуатации уязвимости возможно полное раскрытие информации и файлов, что приводит к компрометации всей системы.

3. CVE-2021-44142 — оценка критичности по CVSS 9.9 из 10 (критичный). Затрагиваемый продукт — Samba. Это пакет программ, которые позволяют обращаться к сетевым дискам и принтерам на различных операционных системах по протоколу SMB/CIFS. Эксплуатация уязвимости может позволить удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код от имени администратора

4. CVE-2021-42321 — оценка критичности по CVSS 9.9 из 10 (критичный). Уязвимость позволяет аутентифицированному злоумышленнику осуществить удаленное выполнения кода на серверах Microsoft Exchange. В результате эксплуатации уязвимости злоумышленник может перехватить управление системой или ее отдельными компонентами, а также похитить конфиденциальные данные пользователей.

5. CVE-2021-35395 — оценка критичности по CVSS 9.8 из 10 (критичный). По словам исследователей, эта уязвимость затрагивает около миллиона устройств с чипсетами SDK Realtek, в числе которых роутеры для путешествий, Wi-Fi-репитеры, IP-камеры для шлюзов lightning, «умные» устройства и другие. Уязвимость позволяет злоумышленникам полностью скомпрометировать устройства и получить контроль над ними. CVE-2021-35395 также затрагивает веб-интерфейс, который является частью SDK (software development kit).

6. CVE-2021-32648 — оценка критичности по CVSS 9.1 из 10 (критичный). Уязвимость CVE-2021-32648 CMS-системы «October» связана с недостатком механизма восстановления пароля. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, получить доступ к произвольной учетной записи с помощью специально созданного запроса.

7. CVE-2019-12815 — оценка критичности по CVSS 9.8 из 10 (критичный). Уязвимость произвольного копирования файлов в mod copy в ProFTPD до версии 1.3.5b. ProFTPd — кроссплатформенный FTP-сервер с открытым исходным кодом, поддерживающий большинство UNIX-подобных систем и Microsoft Windows. Баг позволяет аутентифицированному пользователю (в том числе и анонимному) копировать файлы, даже если он не имеет разрешения на запись.

8. CVE-2017-12542 — оценка критичности по CVSS 10 из 10 (критичный). Уязвимость обхода аутентификации и выполнения кода в HPE Integrated Lights-out 4 (iLO 4) версии до 2.53. Уязвимость можно использовать удаленно. Баг позволяет обойти аутентификацию и получить доступ к консоли HP iLO, что впоследствии позволяет извлечь пароли в формате обычного текста, выполнить вредоносный код и даже подменить прошивку iLO.

Службой KZ-CERT были проведены работы по информированию организаций и операторов связи с просьбой оказать содействие по уведомлению владельцев IP-адресов с рекомендациями для устранения уязвимостей информационной безопасности.

Отмечается, что внедрение и соблюдение комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению информационной безопасности в компаниях помогает минимизировать риски возникновения различных инцидентов ИБ.