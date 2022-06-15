Как корпорации становятся гибкими и переходят на собственную разработку

Beeline Казахстан поделился своей экспертизой с IT-сообществом.

Beeline Казахстан собрал IT-сообщество Казахстана на BeeTechConf 2.0. Это ежегодная бесплатная конференция для инженеров, разработчиков, product-менеджеров, QA-специалистов, agile-коучей, скрам-мастеров и других dev-специалистов. В Beeline работает более 600 ИТ-специалистов, разработано более 30 собственных цифровых продуктов. В арсенале компании — серьезная экспертиза по различным направлениям, которая подкрепляется новейшими технологиями. Именно этой экспертизой компания и делится на BeeTechConf.

Всего прошло четыре потока с панельными дискуссиями и докладами (agile, engineering, big data и product management), выступило более 40 спикеров middle+ и senior-уровня. Около 50% спикеров мероприятия — сотрудники Beeline Казахстан из ИТ-блока, остальные — эксперты продвинутых ИТ-компаний из Казахстана и других стран. Среди них — KolesaGroup, inDriver, OneTech, ScrumTrek, BTS Digital, Verigram, KAZ Minerals, Core 247.

«Мы проводим BeeTechConf во второй раз и рады, что участников становится больше — конференцию посмотрели более семи тысяч раз, причем это зрители не только из Казахстана, но и из других стран Центральной Азии и СНГ. Наша цель — создать площадку, где эксперты из ИТ-сообщества могут открыто обсуждать идеи и ошибки, делиться опытом», — отметил IT & Change директор Beeline Казахстан Алексей Шаравар.

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Beeline Казахстан активно развивает местные таланты, инвестирует в них, оставляя деньги в стране. Компания не заказывает разработку у зарубежных вендоров, наращивая компетенции в локальном ИТ-сообществе

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В этом году на конференции обсуждали, как гиганты и корпорации становятся гибкими и переходят на собственную разработку. В программе были темы про модернизацию унаследованных приложений, DevSecOps, переход с монолитов на микросервисы, выбор стека и работу с БД, проектирование систем с применением технологий генерации кода. А в BigData-стриме обсудили использование ИИ и чат-ботов, автоматизацию обнаружения багов и даже применение машинного обучения в горнодобыче.

BeeTechConf 2.0 проходила в online-формате, что сделало ее доступной для специалистов со всех уголков Казахстана и СНГ. По итогам панельной дискуссии и докладов конференции мы расскажем ниже о самых интересных топиках. Вы же можете по ссылкам посмотреть любой интересующий вас доклад.

Татьяна Коршикова: «Давайте жить дружно или зачем разработчикам нужны безопасники»

Сама Татьяна — представитель новой и редкой для Казахстана (практически невозможно найти) специальности DevSecOps-инженер или Application Security Engineer. В компании Beeline она отвечает за популяризацию принципов безопасности среди software-инженеров и интеграцию принципов безопасности в конвейер процесса разработки. Татьяна подсветила важность взаимопонимания между разработчиками и отделом кибербезопасности.

Спикер подчеркнула, что в последние годы сами разработчики и их тулзы часто становятся предметом атак и точками входа в систему. 2021 год, по ее словам, стал особенно страшным для безопасников из-за колоссального количества уязвимостей с высоким рейтингом, и многие из них были связаны с атаками на разработчиков. Проблема в том, что закрыть эти уязвимости сложно, ведь DevSecOps-инженеров практически нет, на них нигде не учат, но при этом знания нужны специфические — важно и в безопасности быть экспертом и в DevOps. Также ситуация осложняется тем, что продуктовые компании не привыкли вкладываться во что-то, чего не видит пользователь, потому что он не технарь — они привыкли делать удобно, а это часто противоречит безопасному варианту.

Ответом на эти проблемы может стать фреймворк Secure Software Development Lifecycle — внедрение шагов «безопасности» на протяжении всего цикла разработки. Это может «подружить» кибербезопасность и разработку без вреда для time-to-market, научить их говорить на одном языке.

Санжар Мурзахметов и Даир Мустахимов: как прокачать «Дану»?

Ребята выступили с темой о Vanilla chat-bot и рассказали об этапах прокачки «Даны», уже имеющегося у Beeline чат-бота. Методом проб и ошибок разработчики заменяли и дополняли разные части бота предиктивными моделями, пока метрики не стали лучше. Спикеры рассказали о подготовительной работе, сборе данных и анализе текстовых запросов пользователей для обучения бота, а также метриках, которые используются для оценки работы бота, качества распознавания запросов, релевантности ответов и удовлетворенности клиентов.

Сегодня выделяют два вида диалоговых систем — целеориентированные, которые работают по определенному сценарию и решают какие-либо специфичные задачи, и универсальные нейросети, которые умеют поддерживать диалог и используются в основном для развлечения и удержания внимания клиента в совокупности со сценарным чат-ботом. Основная задача, которая сегодня стоит перед чат-ботами — умение понимать задачи клиента, с которыми он обращается в компанию. Поэтому очевидно, что стандартные решения здесь могут быть малопродуктивны.

Именно поэтому в Beeline решили строить целеориентированный чат-бот. Он состоит из трех блоков — понимания речи, диалогового менеджера и генерации ответов из статичных словарей. Бот умеет распознавать намерения клиента с помощью обученного трансформера BERT с линейным последним слоем. Бот помог значительно разгрузить операторов call-центра — порядка 10-15% диалогов он уже берет на себя. Ребята отмечают — когда у вас в разработке «ванильный» чат-бот, речь идет о том, чтобы выстроить понимание намерений, покопаться в неструктурированных текстах, создать понятную иерархию. Слабые места будут подсвечиваться метриками, которые и покажут направление дальнейшего развития бота. Соответственно, если у вас невыразительные метрики, вам некуда будет расти.

Карьера в IT. Как понять, куда и как расти дальше?

Завершила стрим панельная дискуссия, в которой приняли участие Павел Притчин (CTO, Dodo Engineering), Асель Марченко (CTO, Halyk Finance), Куаныш Беккулов (Head Of Development, JusanBank). Модератором секции выступил Александр Пузеев, Lead Software Engineer Beeline Казахстан. Спикеры обсудили важную тему о развитии ИТ-карьеры. Как и куда расти молодым кадрам? Что вообще подразумевается под развитием ИТ-специалиста и как бороться с синдромом самозванца?

«Карьера — это возможность самореализоваться. Это когда твои личные амбиции и цели соответствуют целям и амбициям компании, в которой ты работаешь. Если такой симбиоз происходит, идет не только рост самой компании, но и твой», — считает Асель Марченко.

«Карьера — как архитектура приложения. Самое главное в карьере — понимание того, где ты находишься, куда ты идешь и почему», — поддержал Павел Притчин.

А вот о том, какой именно путь в ИТ выбрать, высказался Куаныш Беккулов. Он отметил, что это всегда сложный вопрос для тех, кто связан с ИТ-отраслью. Куаныш советует при выборе отталкиваться от личных предпочтений: «Если ты собираешься идти в ветку менеджера просто потому, что уверен, что там много платят, это ошибочный путь. Есть вероятность, что в какой-то момент ты „выгоришь“. В ИТ невозможно достигнуть потолка — мир развивается, технологии развиваются, и всегда можно начать делать какие-то интересные вещи в компании, разрабатывать проекты. Поэтому выбирая свой путь, смотрите на то, что вас больше интересует, те зоны ответственности, за которые вы любите отвечать, а не на престижность должности».

«Если вы хотите расти, говорите об этом, стремитесь. Часто даже ваши руководители помогут, подскажут или предложат что-то сделать. Это тоже проявление амбиций, о них не стоит молчать. А что касается разделения на менеджерский или инженерный трек — это не билет в один конец, всегда можно попробовать себя в чем-то, оценить свой потенциал, и если вы понимаете, что это не ваше, вернуться на шаг назад», — уверен Павел Притчин.

Участники панельной дискуссии сошлись во мнении, что сфера деятельности должна нравиться. Когда ты 80% своего времени проводишь на работе, то, чем ты занимаешься, должно приносить удовольствие. Так работа становится хобби. Даже сфера разработки предполагает несколько путей развития, и выбирать стоит тот путь, который будет оставлять чувство выполненного долга. Интерес к какой-то области, амбиции и желания — вот то, что должно определять направление роста ИТ-разработчика. Важно также трезво оценивать свои возможности и понимать, в чем ты профессионал, а в чем — еще нет, подтягивать области, где знаний недостаточно. Осознание своих сильных и слабых сторон поможет развиваться продуктивно.

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