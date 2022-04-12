Хакеры требуют выкуп криптовалютой

Кибератаки с целью вымогательства происходят давно, но в последнее время их характер сильно изменился.

Киберпреступники стали смелее, а методы их «наступления» — изощреннее. Сегодня все чаще речь идет об инцидентах информационной безопасности с использованием шифровальщиков. Ведь это постоянно развивающаяся угроза, и ни одна организация не застрахована от нее.

Мировая тенденция увеличения инцидентов с использованием шифровальщика

Согласно сведениям, опубликованным Statista (крупнейший портал статистики в мире), в 2020 году в мировом масштабе было совершено 304 миллиона атак с использованием шифровальщиков, что на 62% больше показателей 2019 года. А в 2021 году, по данным SonicWall, отмечается ошеломляющее увеличение числа программ-вымогателей (шифровальщиков) по всему миру — 48%.

В прошлом году средний выкуп, выплаченный организациями, составил 170 404 доллара, а средняя стоимость устранения программы-вымогателя — 1,85 миллиона долларов (Sophos State of Ransomware). Эта стоимость включает в себя время простоя, время людей, стоимость устройства, стоимость сети, выплаченный выкуп и т. д.

Казахстанские компании так же под угрозой

Учитывая мировые тенденции, атаки шифровальщиков не обошли стороной и казахстанские организации. В Службу реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT АО «Государственная техническая служба» поступило обращение об обнаружении вируса-шифровальщика в сети, который зашифровал базу 1С одной из известных казахстанских компаний. Для сохранения имиджа и репутации компании, пострадавшей от рук злоумышленников, KZ-CERT не распространяет данные о ее наименовании.

Для разархивирования злоумышленник потребовал выкуп в размере 0,2 биткоина (свыше 7902 долларов США, что составляет более 3,5 млн тенге по курсу НБ РК на 06.04.2022 г.). После предварительного анализа киберинцидента руководство компании было уведомлено о невозможности восстановления зашифрованных данных, так как регулярное резервное копирование данных сервера не производилось.

Расследование показало, что сотрудники компании подключались к серверу с помощью протокола подключения к удаленному рабочему столу RDP (англ. Remote Desktop Protocol — протокол удаленного рабочего стола), а соединение осуществлялось без использования защищенного соединения с помощью VPN. Предположительно, злоумышленник скомпрометировал учетную запись администратора сервера, используя атаку типа RDP Brute force, а далее, после получения доступа к серверу, осуществил загрузку вредоносного программного обеспечения, с помощью которого и зашифровал данные на сервере 1 °C.

В ходе процесса по устранению киберинцидента KZ-CERT все-таки удалось расшифровать все данные на сервере 1С.

«Этот кейс, связанный с вирусом-шифровальщиком, в очередной раз доказывает, что несоблюдение или же игнорирование правил информационной безопасности может привести не только к утечке данных, но и к немалым финансовым потерям», — отмечают в ведомстве.

Прогнозы

По прогнозам одной из крупнейших исследовательских компаний Cybersecurity Ventures, затраты, связанные с программами-вымогателями к 2031 году достигнут порядка 265 миллиардов долларов США в год. И при этом каждые две секунды будет происходить новое «наступление», поскольку злоумышленники постоянно совершенствуют вредоносные программы, тактики атак и т. д.

Рекомендации

Со своей стороны, АО «Государственная техническая служба», оценивая масштабность и критичность угроз, которую несут в себе кибератаки с использованием вирусов-шифровальщиков, разработало рекомендации по профилактике и предотвращению инцидентов информационной безопасности, связанных с вышеуказанными кибератаками. В KZ-CERT подеркивают: внедрение и соблюдение комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению информационной безопасности в организациях помогает минимизировать риски возникновения различных киберинцидентов.