KMF инвестирует в MOST Ventures $2 млн

Венчурный фонд направит эти средства на развитие стартапов и молодых IT-предпринимателей.

Группа компаний МФО KMF и корпоративный фонд KMF-Демеу подписали соглашение с венчурным фондом MOST Ventures об инвестировании 2 млн долларов в его капитал. Согласно договоренностям MOST Ventures направит полученные средства на стартапы, молодых предпринимателей, специализирующихся в сфере финансовых IT-решений.

По словам председателя правления МФО KMF Шалкара Жусупова, соглашение дает возможность поддержать молодые дарования в области финтеха в странах Центральной Азии, в первую очередь — в Казахстане.

«Мы сотрудничаем с MOST Holding более пяти лет, начиная с поддержки бизнес инкубатора MOST. Сегодня этот венчурный фонд выбран в качестве партнера, поскольку его эффективная модель развития предполагает обучение и сопровождение стартаперов. МФО KMF и Корпоративный Фонд KMF-Демеу таким образом реализует одну из своих социальных миссий, которая заключается в поддержке и развитии талантливой молодежи. Соглашение с MOST Ventures становится следующим шагом в развитии наших социальных инициатив», — отметил Шалкар Жусупов.

Согласно данным MOST Holding, который включает в себя бизнес-инкубатор, акселератор, IT-хаб и венчурный фонд, каждая третья заявка в «воронке» приходит от финтех-стартапов. Новое партнерство позволит лучшим командам тестировать и улучшать свои решения на базе развитой инфраструктуры KMF.

По словам управляющего партнера MOST Ventures Алима Хамитова, KMF является первым институциональным игроком, который входит в фонд, и это позитивный сигнал для всего казахстанского рынка венчурных инвестиций: «В 2011 году мы начинали как бизнес-инкубатор, и это была частная история от начала до конца. В 2020 году мы основали первый частный венчурный фонд, в который с капиталом вошли опытные инвесторы. Теперь в наших рядах появился KMF, и мы рады, что технологии становятся одним из главных приоритетов казахстанских компаний. Уверены, что это партнерство позволит стартапам быстрее создавать, тестировать и масштабировать продукты».