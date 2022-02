Astana Hub обучит создавать IT-продукты без навыков программирования

На днях столичный технопарк объявил прием заявок на четвертый поток программы No Code.

Создать готовый продукт без навыков программирования, протестировать бизнес-модель без больших затрат, запустить стартап в разы быстрее и обойтись без помощи разработчиков — все это вполне реально. Более 1000 человек уже научились этому благодаря курсу по созданию IT-продуктов без программирования от Astana Hub.

No Code — это способ создания IТ-продуктов (сайтов, веб- и мобильных приложений) без написания кода, с помощью специальных платформ и метода визуального моделирования. Популярность такого способа объясняется трендом к упрощению и автоматизации всех процессов, в том числе — и в разработке.

«В современном мире обладание навыками No Code дает возможность зарабатывать на создании IT-продуктов, на разработку которых может уйти всего несколько дней. При этом не нужно месяцами изучать языки программирования. Полученные знания на No Code school от Astana Hub пригодятся в работе по найму или на freelance площадках, а также в собственном IT-бизнесе», — отмечает управляющий директор Astana Hub Абай Абсамет.

Один из успешных кейсов создания компании с помощью No Code — стартап Comet, полностью реализованный на платформе Bubble. Comet — это единая биржа для IT-фрилансеров и компаний. Проекту удалось увеличить среднемесячный доход до $800,000. Другой стартап — финансовая платформа Qoins, которая несмотря на успешное масштабирование, до сих пор практически полностью функционирует на базе Bubble.

Разумеется, инструменты No Code не могут заменить профессиональный подход программистов. Однако на начальных стадиях, к примеру, при разработке MVP (минимально жизнеспособный продукт), когда требуется проверить те или иные гипотезы, No code инструменты способны значительно упростить и ускорить решение некоторых задач. Кроме того, стартапы часто сталкиваются с ситуациями, когда программы инвестирования и конкурсы венчурных фондов требуют быстрого создания прототипа. В таких случаях и приходит на помощь No Code — это способ в сжатые сроки самостоятельно и практически бесплатно протестировать будущий продукт.

Обучать студентов на четвертом потоке экспресс-курса No Code будут восемь квалифицированных экспертов: IT-предприниматели, сотрудники крупных компаний, преподаватели, сертифицированные трекеры. Эксперты помогут начинающим стартапам поставить правильные цели и довести проекты до результата. Курс стартует 21 февраля. Длительность программы — два месяца. За это время будущие ноу-кодеры научатся работать на платформах Bubble, Tilda, Webflow, Adalo, Integromat, Glide. Наиболее активные студенты получат индивидуальное сопровождение от трекеров-практиков в работе над проектами.