«Казахтелеком» успешно прошел проверку на соответствие условиям лицензирования Microsoft SPLA

По итогам аудиторской проверки авторизация оператора по программе Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA), рассчитанной на хостинг-провайдеров и поставщиков облачных услуг, продлена.

SPLA (Service Provider License Agreement) — это программа Microsoft, которая позволяет компании-партнеру реализовать модель pay-as-you-go, то есть оплачивать только то ПО, которое действительно использовалось в определенный период. Используя лицензирование SPLA, партнер может оказывать услуги внешним заказчикам на платформе Microsoft. Например — развертывать частные или публичные облака, предоставлять в аренду ПК и серверы с ПО Microsoft, предлагать собственные сервисы, созданные на платформе Microsoft. Так, SPLA Microsoft позволяет «Казахтелекому» предлагать своим клиентам традиционные и облачные решения на базе центров обработки данных, с использованием программного обеспечения Microsoft, а также услуги доступа к программным продуктам по моделям SaaS и IaaS.

Аудит предполагает всесторонний анализ всех внутренних систем и процессов компании, задействованных в сфере предоставления ИТ-услуг. Среди них — учет лицензирования программного обеспечения, защита и безопасность клиентских данных, соответствие внутренних политик требованиям Microsoft. Проверку проводила британская аудиторско-консалтинговая компания, одна из крупнейших в мире.

Успешное прохождение АО «Казахтелеком» проверки на соответствие условиям лицензирования Microsoft SPLA в очередной раз доказало, что оператор готов предоставить своим клиентам качественные и востребованные услуги. Результаты аудита продемонстрировали высокое качество бизнес-процессов «Казахтелеком», а также соответствие условиям лицензирования на казахстанском рынке в рамках SPLA соглашения с Microsoft.

«Мы уже не первый год подтверждаем соблюдение договорных обязательств в соответствии с положениями и условиями соглашения с Партнером SPLA. Программа создана Microsoft специально для компаний, предлагающих в аренду виртуальные мощности для работы приложений на базе продуктов Microsoft. Соглашение SPLA позволяет нашей компании наращивать производительность систем, давая клиентам доступ к самым новым инфраструктурным сервисам Microsoft», — отметил Марат Абдилдабеков, главный директор по ИТ АО «Казахтелеком».

Напомним, «Казахтелеком» является партнером Microsoft по программе лицензирования SPLA с 2012 года. В рамках партнерства в своих дата-центрах оператор реализовал ряд сервисов, среди которых — Microsoft Exchange, MS Project, Windows хостинг, а также услуги лицензирования на программное обеспечение физического хостинга. В рамках дальнейшего сотрудничества планируется развитие новых решений на базе Microsoft Azure, а также продуктов Оffice 365.

«Основной фокус в работе мы делаем на развитие цифровизации. Сегодня для нас в приоритете облачные технологии, в том числе — реализуемые на базе Microsoft, — рассказывает Рустэм Нысанбаев, директор по развитию информационно-коммуникационно-технологических продуктов Дивизиона информационных технологий — филиал АО „Казахтелеком“. — Мы работаем над построением гибридных сценариев развертывания систем, миграцией корпоративных систем в облако, а также решениями в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Разрабатываем необходимые решения, выстраиваем стратегию развития ИТ и ИКТ продуктов в компании».

«Казахтелеком» построил самую крупную сеть из 25 дата-центров по всей стране. Оператор предлагает бизнесу порядка 50 различных сервисов, от классического физического хостинга (Dedicated Hosting Co-Location Services) до крупных проектов с использованием IT-аутсорсинга и виртуальных вычислительных ресурсов. Дата-центры АО «Казахтелеком», занимающего львиную долю рынка хранения и обработки данных, выбирают госкомпании, крупный отечественный и иностранный бизнес. Кроме того, в ЦОДах провайдера расположена инфраструктура мировых гигантов, таких как Google, Facebook, Akamai, YouTube, Megogo, Wargaming и др.