В Алматы появился интернет

Жители других регионов страны также сообщают о его наличии.

Мобильный и проводной интернет вновь заработал в Алматы после почти недельного отключения в условиях режима ЧП. Пользователям снова доступны мессенджеры, социальные сети и интернет-телевидение.

Напомним — с 6 января, после кратковременного ночного включения, доступ к сети отсутствовал до 10 января (в понедельник интернет-соединение появилось лишь с утра и до обеда). Единственным способом связи оставалась стационарная и мобильная телефонная связь. И только во вторник с утра в Южной столице установилась относительно стабильная работа интернета. О возобновлении доступа к сети в соцсетях сообщали жители Алматы, Усть-Каменогорска, Атырау, Павлодара.

Ранее Багдат Мусин пояснял, что блокировка интернета в стране связана с тем, что террористические группировки используют средства связи для координации своих действий. Для того, чтобы граждане не оказались в информационном вакууме, в МЦРИАП открыли доступ к нескольким новостным сайтам. Кроме того, с 6 января велась SMS-рассылка новостей, также их можно было найти в приложениях Kaspi, Halyk Bank и Мой Beeline.