Некоторые новостные сайты доступны без интернета

В МЦРИАП рассказали, как в условиях отсутствия подключения к сети казахстанцы могут следить за событиями в стране.

Учитывая, что из-за режима ЧП многие казахстанцы остались без интернета, было принято решение открыть доступ к некоторым новостным сайтам, чтобы не допустить информационного вакуума. В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК рассказали, к каким новостным ресурсам открыт доступ. Среди них — Tengrinews, Inform.kz, Baq.kz, 24.kz, Stopfake.kz, Qazaqstan.tv, Zakon.kz, Baigenews.kz и сайт Акорды Akorda.kz.

Ранее был восстановлен доступ к популярным платежным сервисам нескольких банков. Кроме того, разделы «Государственные новости» запущены на главных страницах приложений Kaspi, Halyk Bank и Мой Beeline.