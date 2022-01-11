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В Алматы заработали ЦОНы

Только в Алматинской области их работа пока не возобновлена.

11 января 2022 11:20, Profit.kz
Рубрики: Общество

11 января в Алматы возобновили работу ЦОНы. Гражданам доступны все услуги, за исключением оформления удостоверений личности и паспортов, а также миграционных услуг.

Установлен следующий график работы ЦОНов: с 9 до 18 часов (понедельник - пятница).

При этом отмечается, что работа спецЦОНов по-прежнему приостановлена по всей стране. Это связано с тем, что сотрудники Комитета административной полиции МВД РК переориентированы на выполнение других задач.

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