Стартапы из Кыргызстана приглашают в акселерационную программу

Peak.kg будет проводиться в гибридном (онлайн и офлайн) формате и рассчитана на семь недель.

Центр развития бизнес-инноваций PEAK Kyrgyzstan совместно с MOST Business Incubator при поддержке фонда MOST Ventures запускает акселерационной программу для ИТ-стартапов. Цель — подготовить стартапы к международному масштабированию и инвестированию через менторство, практические тренинги и нетворкинг с опытными казахстанскими и кыргызстанскими ИТ-предпринимателями и инвесторами.

Акселерационная программа для разработана Центром развития бизнес-инноваций PEAK Bishkek в партнерстве с бизнес-инкубатором MOST. MOST — это первый частный бизнес-инкубатор в Казахстане, который поддерживает технологических предпринимателей на всех этапах развития бизнеса. Кроме этого, MOST в этом году открыл частный венчурный фонд MOST Ventures для поддержки стартапов в 10 млн долларов. В 2021 MOST Ventures профинансировал стартап из Кыргызстана Namba One на сумму в 1 млн долларов.

Программа будет проводиться в гибридном (онлайн и офлайн) формате и рассчитана на семь недель. Она состоит из индивидуальных сессий с менторами и интерактивных обучающих тренингов по направлениям:

— Бизнес-моделирование

— Кастдев (Customer Development)

— Финансы и юнит-экономика

— Продвижение и маркетинговая стратегия

— Фандрайзинг и масштабирование

— Кратное увеличение продаж

— Питчинг

Заявки принимаются от стартапов, отвечающих следующим критериям:

— стартап предлагает продукт или услугу в области информационно-коммуникационных технологий;

— команда стартапа работает на рынке не менее шести месяцев;

— стартап разработал MVP и протестировал продукт, привлек первых пользователей/клиентов;

— стартап состоит минимум из двух членов команды;

— основатели и технический состав команды находятся в Кыргызстане;

— участник свободно владеет русским языком.

Заявки принимаются до 14 января 2022 года.