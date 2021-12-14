Почему крупные компании отдают IT на аутсорс?

Эксперты говорят, что игроки рынка доверяют критически важные информационные системы внешним аутсорсерам. Это не только сокращает расходы, но и позволяет быстрее внедрять инновации.

Уже в ближайшее время на рынке не остается крупных, серьезных компаний, которые не занимаются software-разработками, считают в компании IDC. И касается это не только самого «оцифрованного» технологического или телеком-бизнеса, но и энергетики и металлургии, переработки и многих других отраслей. В таких условиях работа с IT-направлением в компаниях становится необходимостью, но не все игроки имеют ресурсы и нужные компетенции для быстрого развития ИТ и создания инноваций своими силами. Что делать в этом случае и как не потерять лидерство на своем рынке, отставая по IT, эксперты рассказали на семинаре Accenture «Цифровые сервисы: аутсорсинг будущего и его модели».

Борьба за таланты и необходимость стать софтверной компанией

Инновации в любом секторе — будь то добыча сырья, энергетика или производство электроники — становятся ключевым фактором успеха для бизнеса. При этом гонка за инновационными продуктами изменчива, и есть несколько трендов, которые должен учитывать бизнес в своей работе.

Андрей Беклемишев, вице-президент IDC, называет три важных фактора — это борьба за таланты, изменения в работе с поставщиками и развитие софтверных инноваций.

Борьба за таланты на рынках обостряется, говорят результаты опроса IDC около 500 топ-менеджеров компаний европейского региона (включая Казахстан). И основная их масса говорит, что нехватка талантов влияет сразу на несколько показателей бизнеса: финансовые результаты, возможность создавать инновации, операционную эффективность и удовлетворенность клиентов.

«Это замкнутый круг. Сокращение доходов не позволяет вам нанимать дорогие кадры, а это мешает эффективности компании и возможности создавать инновационные продукты. В свою очередь, это приводит к потере клиентов и очередному сокращению расходов. Это движение по спирали вниз», — говорит Андрей Беклемишев.

Сейчас есть фактически три варианта для появления талантов в команде: это выращивание специалистов внутри компании, хантинг у конкурентов или же привлечение специализированных консультантов на аутсорсе.

Первые два варианта усиливают войну за таланты на рынке. Андрей Беклемишев отмечает: «Когда вы забираете у кого-то специалистов, они начинают забирать таланты у вас. Но талантов на рынке больше не становится, и это приводит к росту стоимости на их услуги».

Выходом может стать привлечение компаний, которые могут вам предоставить готовый штат специалистов под нужные задачи. «Такие компании, как Accenture, могут сформировать для вас штат разработки и передать его вам после завершения проекта. И будет так, будто все эти люди всегда работали в вашей компании. Это хороший пример для software-разработчиков», — отмечает вице-президент IDC.

Особенно актуальным подобное решение становится при нехватке хороших кадров на рынке: по результатам опроса, 94% компаний испытывают трудности с разработчиками и говорят, что хороших «днем с огнем» не сыщешь. Кроме того, около трети компаний уже так или иначе работают со сторонними провайдерами услуг и планируют расширять это сотрудничество.

Следующий тренд — трансформация сотрудничества с поставщиками услуг в IT. По словам Андрея Беклемишева, более 80% организаций в Европе уже отдают некоторую часть своих сервисов или приложений на аутсорс. При этом важным вопросом остается стоимость таких услуг. «Вы заранее не знаете, что вас ждет впереди по ходу реализации проекта и как он будет изменяться, но поставщики требуют оплату в любом случае. И многие компании говорят, что хорошо было бы привязать оплату к результатам, успешности проекта», — отмечает эксперт.

По его словам, все больше и больше компаний хотят работать в таком формате — около половина респондентов говорят, что такая система важна. С другой стороны, поставщики готовы идти навстречу бизнесу: около половины поставщиков, в том числе и консалтинговые компании, готовы так работать. Пока этот тренд в большей степени касается Западной Европы, но он будет набирать скорость и расширяться дальше.

Третий тренд — software-инновации. По мнению IDC, «скоро не будет компаний больших и серьезных, которые бы не стали разработчиками софта». По словам Андрея Беклемишева, это касается и сектора добычи, и энергетики, и переработки, и финансов. Те компании, кто этим не занимаются, начнут отставать от рынка. «Почти все инновации в мире — 99,9% — так или иначе связаны с софтом. Один из примеров — разработка вакцин от COVID-19. Компании, которые смогли быстро разработать вакцины, делали это с помощью софта, причем они дорабатывали его на ходу. Настолько глубоко софт проник во все сферы жизни, что без него нельзя будет быть успешным на рынке», — говорит вице-президент IDC.

При этом не всегда можно будет купить готовое ПО для решения бизнес-задач. Конечно, компании не откажутся от SAP или Microsoft, но все внутренние процессы придется делать самостоятельно. Из топ-500 европейских компаний каждая четвертая уже называет себя именно software-компанией, хотя она может работать в добыче или металлургии. Большему расширению этого тренда, по мнению игроков рынка, мешают, например, низкая автоматизация и сложность интеграции новых сервисов со старыми приложениями.

Поэтому бизнесу нужно наращивать IT-направление. Большая часть компаний Европы делает это вне своего контура, используя внешние ресурсы. И этот тренд продолжится: объемы «оффшорного IT» вырастут с 2019 по 2025 годы на 10 млрд долларов, и к 2025 году около 50% всей IT-разработки может быть занято именно им.

Так почему аутсорс?

Консалтинговая и аутсорсинговая компания Accenture объясняет, почему бизнес обращается к сторонним компаниям, которые предоставляют услуги по аутсорсу. По словам Олега Аэрова, управляющего директора, руководителя направления аутсорсинг Accenture в России и Казахстане, основные причины — возможность сфокусироваться на собственном бизнесе, обеспечение скорости изменений, необходимых бизнесу, доступ к инновациям, талантам и бизнес-трансформации, а также — возможное снижение стоимости расходов на IT.

Такие компании, как Accenture, помогают бизнесу оставаться в тренде инноваций, экономя при этом собственные ресурсы и время на формирование IT-команд и разработку. «Все компании становятся технологичными, и информационные технологии проникают в разные области жизни. Чтобы быть успешным, бизнесу нужна скорость реагирования на изменения на рынке, скорость внедрения новых технологий и новых методов работы. Эти два фактора — залог успеха и финансового благосостояния», — говорит Олег Аэров.

И касается это не только компаний, которые только планируют заняться разработкой своих сервисов или приложений, но и тех, у кого уже есть действующие информационные системы. Представитель Accenture отмечает, что компании готовы отдавать на аутсорс даже бизнес-критичные системы — и все из-за преимуществ специалистов аутсорса, которые имеют нужные для работы навыки и опыт.

«Большинство сервисов на аутсорсинге у нас сейчас — это бизнес-критичные сервисы, остановка которых может привести к серьезным последствиям. Почему их отдают? В первую очередь — из-за гарантированного качества, соответствия жестким SLA и возможности обеспечивать скорость изменений, а также, для доступа к талантам, специалистам, инженерам и возможности мобилизовать специалистов широкого профиля в нужный момент», — говорит Олег Аэров. Наши Клиенты по аутсорсингу в России и Казахстане — это крупнейшие представители своих индустрий (банковский сектор, промышленные, добывающие и металлургические компании, ритейловые компании) как локальные, так и международные.

Дмитрий Ермишин, директор Accenture в России и Казахстане, также добавляет, что для успеха в гонке за новыми технологиями и инновациями бизнесу нужно развивать партнерство с другими участниками рынка. «Чем больше партнерств сейчас создается, тем проще компаниям создавать ценности и развивать инновационную повестку», — подчеркивает он.

Спикер привел несколько примеров такого партнерства. Один из них — сотрудничество Accenture с одной из крупных телеком-компаний. IT-функция в ее бизнесе постоянно сталкивалась с нехваткой времени и бюджета, из-за чего страдали стратегические проекты. Было решено построить data-driven операционную модель, которая максимально отталкивалась от данных. Бизнес получил технологическое преимущество и возможность двигаться к поставленным целям при более тесном общении с ИТ, и компания смогла сократить на 20% стоимость владения IT-сервисами.