Стартапы из Казахстана могут бесплатно получить до 1 млн евро инвестиций на New East Tech Awards. Международная премия для технологических предпринимателей и венчурных инвесторов запущена создателями ежегодной конференции Emerge, агентства Solyanka, глобального сообщества Rutech, проектов с британскими акселераторами MassChallenge и Central Research Lab.

К участию приглашаются технологические проекты на стадиях от pre-seed до round A из Казахстана, как одного из самых быстрорастущих экосистем мира. Также ожидают стартапы из региона New East (страны Восточной Европы, Центральной Азии и Балкан) и инвестирующие в регионе на этих стадиях фонды, бизнес-ангелы и акселераторы. В жюри — опытные профессионалы венчурного рынка: международные инвесторы, предприниматели, основатели единорогов, менторы, эксперты и журналисты.

Стартапы с наибольшим потенциалом роста и масштабирования получат пристальное внимание глобальных венчурных и стратегических инвесторов, возможность получить инвестиции, контракты в своем и других регионах, а также ресурсы на развитие от международных партнеров.

Основатели стартапов из Казахстана могут подать заявку в одной из 10 номинаций: FinTech, HR-tech, MarTech, HealthTech & Wellbeing, Cybersecurity, DeepTech, SmartCity, ImpactTech, MetaTech, The Most Global Startup.

Для инвесторов открыты следующие номинации: Promising New Investor, VC with a focus on Diversity, VC with a focus on Impact, The Most Active Accelerator, Exit of the Year. Номинировать инвестора может также тот, кто его рекомендует (например, портфельная компания). Фонды, акселераторы и ангелы получат признание за вклад в развитие венчурного бизнеса и за уникальные аналитические и визионерские компетенции, позволяющие им проводить успешные сделки, значительное расширение нетворка и возможностей (в том числе, доступ к закрытым мероприятиям для сообщества инвесторов Emerge), а также сильный ресурс в виде пайплайна глобальных стартапов.

Ознакомиться с подробностями и подать заявку можно на сайте Solyanka.agency/awards до 17 декабря включительно.