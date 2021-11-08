В Казахстане запустят проект по выдаче электронных сертификатов для фармацевтов

Для получения сертификата необходимо предоставить в канцелярию комитета заявление в бумажном виде с приложением необходимых документов.

Министерство здравоохранения совместно с МИИР РК разработало алгоритм реализации пилотного проекта оказания государственной услуги «Выдача сертификатов на соответствие надлежащих фармацевтических практик». Госуслуга «Выдача сертификата на соответствие надлежащих фармацевтических практик» оказывается физическим и юридическим лицам Комитетом медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК, передает Zakon.kz.

«С 1 декабря 2021 года до утверждения соответствующих подзаконных нормативных правовых актов запустить пилотный проект по оказанию государственной услуги «Выдача сертификатов на соответствие надлежащих фармацевтических практик» посредством информационной системы «Государственная база данных «Е-лицензирование»», — говорится в приказе.

Для получения сертификата на соответствие требованиям надлежащей производственной практики GMP или GDP необходимо предоставить в канцелярию комитета заявление в бумажном виде с приложением необходимых документов. Комитет рассматривает представленные документы и назначает инспекцию в течение 15 календарных дней. При соответствии документов всем требованиям комитет назначает график инспекции и составляет программу. Для этого создается инспекционная группа. По результатам инспекции составляется Протокол несоответствий и отчет о проведении фармацевтической инспекции. После чего заявителю необходимо устранить указанные в отчете и Протоколе несоответствий отклонения в течение 30 календарных дней, в случае не устранения он получит мотивированный отказ в выдаче сертификата. После получения отчета инспекции заявитель обращается в комитет через информационную систему и представляет документы:

— сопроводительное письмо;

— план корректирующих и предупреждающих действий и отчет о его выполнении (в случае наличия несоответствий);

— подтверждающие документы об устранении выявленных несоответствий (в случае наличия несоответствий).

После подписания заявления ЭЦП документы направляются для обработки в ведомство, а в личном кабинете заявителя отображается статус о принятии заявления для оказания государственной услуги. Затем комитет при соответствии представленных сведений и документов направляет в личный кабинет заявителя электронный сертификат. В случае несоответствия предоставленных сведений и документов направляется электронный документ, подписанный ЭЦП руководителя (лица его замещающего), с мотивированным отказом в оказании госуслуги.