Казахстан получит доступ к внутренней системе Facebook для удаления контента

Социальные сети не будут обязывать открывать представительства в Казахстане.

Из законопроекта «О защите детей» будет исключено требование об обязательном открытии интернет-гигантами своих представительств в Казахстане. Взамен министерство информации и общественного развития РК получит одного человека для прямой коммуникации и доступ к внутренней «Системе уведомления о контенте» Facebook (Content Reporting System). Такой компромисс был достигнут на переговорах с компаниями, представляющими крупные социальные сети, передает Almaty.tv.

Требование об обязательном открытии интернет-компаниями представительств в Казахстане предложило исключить из поправок в закон «О защите детей» правительство. Мажилис отправил в кабмин резонансный законопроект «Сарыма-Закиевой» для консультационного заключения после того, как рассмотрел его в первом чтении.

Как стало известно, после этого начались переговоры с интернет-гигантами, а именно — Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok и Linkedin. В течение месяца состоялось несколько онлайн-конференций.