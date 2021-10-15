Запущена программа модернизации казахстанских школ

Открытие STEAM-лаборатории в столице дало старт этой инициативе.

14 октября в школе № 42 города Нур-Султан открылась специализированная STEAM-лаборатория. Мероприятие приурочено к празднованию 30-летия независимости Республики Казахстан. Открытие лаборатории стало первым мероприятием программы School Upgrade, которая реализуется образовательной организацией Caravan of Knowledge при поддержке компании «Шеврон».

STEAM-методики (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), на которых базируется обучение в лаборатории, помогают школьникам эффективнее усвоить материал из школьной программы и понять связь между разными научными областями. Более того, STEAM-проекты, задания и задачи развивают навыки, которые пригодятся в дальнейшей учебе и карьере вне зависимости от выбранной деятельности — критическое и творческое мышление, исследовательские навыки, умение работать в команде, тайм-менеджмент, навыки презентации.

С помощью лабораторного оборудования — 3D-принтера, наборов по микроэлектронике и робототехнике, лазерного гравировального станка и других технологичных устройств — школьники смогут воплотить идеи и создать проекты разного уровня сложности, подготовиться к олимпиадам и конкурсам.

В рамках School Upgrade школы получают модернизированные классы и лаборатории, комплектация и дизайн которых составляются индивидуально, исходя из требований и бюджета учебного заведения, а также компетенций учителей. Помимо этого, педагоги проходят обучение в новой лаборатории, осваивают методики STEAM, проектного обучения и обучения на основе исследований, получают специальные методические пособия с готовыми планами уроков и проектов.

«Трансформация учебного пространства стало подарком для учеников и учителей школы № 42, — говорит Зарина Биюмбаева, руководитель Caravan of Knowledge. — С программой School Upgrade мы планируем создавать подобные комплексные изменения для других казахстанских учебных заведений — общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, центров дополнительного образования и домов школьников».