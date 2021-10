Выставка Art of the new Technologies открылась в Алматы

Сегодня планшеты заменили художникам мольберты, а работы, созданные не кистью, а стилусом, становятся известны во всем мире.

В Алматы открылась выставка работ современных казахстанских художников, вдохновленных возможностями смарт-технологий. Арт-объекты Мурата Дильманова, Бориса Климова и стрит-арт-художников мастерской REPAS представлены с 8 по 10 октября. Такой подарок жителям и гостям Алматы преподнесла компания Huawei Mobile Kazakhstan.

«Современные артисты проводят сотни часов с умными девайсами, создавая произведения искусств на стыке классических творческих приемов и новейших технологий. Сегодня планшеты заменили художникам мольберты, а работы, созданные не кистью, а стилусом, становятся известны во всем мире. Целью выставки было показать безграничные возможности планшета MatePad 11 в руках талантливых людей. Знаменитые художники почти месяц работали на девайсах Huawei, и результатом этой коллаборации стали произведения, познакомиться с которыми может любой ценитель современного арта», — рассказал о проекте директор Huawei Device в Казахстане и в странах Центральной Азии Фан Джинйонг.

Проект Art of the new Technologies представили: инсталляция «Абай» Мурата Дильманова, скульптура «Дали» Бориса Климова и стрит-арт-картина художников REPAS.

«Для казахов Абай является символом мудрости. Но я против какой-либо сакрализации любого человека. Каким бы гениальным он не был — он, прежде всего, человек. Мне в работе захотелось изобразить связь поколений. Заложил небольшой посыл современникам, что никому не поздно развиваться и становиться лучше наших предков, используя их знания и мудрость. Проект интересный. Мне нравится, что бизнес повернулся лицом в сторону местного контента», — отметил Мурат Дильманов, художник, иллюстратор, карикатурист.

Одновременно с появлением MatePad 11 Huawei представила новый M-Pencil. Благодаря чрезвычайно низкой задержке этот стилус обеспечивает впечатляющую точность рукописного ввода и рисования. Борис Климов, архитектор, скульптор, дизайнер и создатель декораций, за основу своей концепции взял новый взгляд на старый подход к рисунку.

«Я постарался показать новый взгляд на наработанные навыки: когда мастер уже умеет работать руками, но у него появляется возможность попробовать новый способ работы. Кроме того, это новые возможности для „продажи“ себя в цифровом мире. Образ „Дали“ вобрал в себя эти принципы — художник эпатировал публику своим ярким брендом. В современном мире ему не было бы равных в социальных сетях. Дали очень круто рисовал, но потом нашел свой стиль, что добавило уникальности и выдвинуло его в авангард художников мира. Это очень похоже на то, что сейчас делает Huawei с их операционной системой Harmony OS», — описал свою работу Борис.

Команда REPAS поделилась своими впечатлениями от работы над картиной «Часть стены» на новом планшете Huawei MatePad 11: «Использование устройства в профессиональной деятельности — это работа с иллюстрациями и визуализацией эскизов в проекте. Huawei MatePad 11 позволяет сделать все быстро, качественно и профессионально. Благодаря хорошей камере доступны качественные фотографии объекта, а программы позволяют сделать наброски и полноценные эскизы, расположить их прямо на объекте. Мы интегрируем планшет в привычный процесс работы, тем самым ускоряя ее», — прокомментировали художники.

MatePad 11 — это первый девайс от Huawei с операционной системой Harmony, который стал доступен для покупки в Центральной Азии. Он оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 865 с графическим модулем Adreno 650 и 6 Гб оперативной памяти. Это первый планшет Huawei c частотой обновления кадров до 120 Гц, что дает более плавное воспроизведение анимации и динамичных видео при низком энергопотреблении.

Выставка Art of the new Technologies открыта для всех желающих с 8 до 10 октября по адресу: ДОМ на Барибаева, 36.