Micro Focus признана мировым лидером в области решений для управления гибридными облаками

Продукт Hybrid Cloud Management X занял высшую позицию в отчете RIA Vendor Selection Matrix за 2021 год, подготовленном аналитиками компании Research in Action.

Компания Micro Focus сообщила, что в отчете «Vendor Selection Matrix» за 2021 год аналитическая группа Research in Action назвала решение Hybrid Cloud Management X лучшим в мире. HCMX является частью платформы Micro Focus Enterprise Service Management, занявшей первое место в рейтинге «RIA Vendor Selection Matrix: ESM» за 2021 год. ESM, в свою очередь, входит в состав платформы OPTIC (Operations Platform for Transformation, Intelligence and Cloud). В отчете «Forrester Wave: Hybrid Cloud Management» за IV квартал 2020 года Micro Focus HCMX также включен в число лидеров — это еще раз подтверждает его позицию как надежного решения для управления гибридным облаком, пишет Computerworld.

«Компания Micro Focus победила в номинации Hybrid Cloud Service Management благодаря платформе, которая, используя анализ данных и автоматизацию операций, обеспечивает масштабирование, постоянное совершенствование ИТ- и бизнес-процессов, а также повышение производительности. Платформа предоставляет международным компаниям возможность осуществлять цифровую трансформацию, — заявил доктор Томас Мендель (Thomas Mendel), основатель и управляющий директор компании Research in Action. — В обозримом будущем Micro Focus останется одним из ключевых игроков на рынке решений для управления гибридной облачной инфраструктурой и сервисами».

Micro Focus Hybrid Cloud Management X — полнофункциональное решение для автоматизации операций, оно подойдет всем организациям, которые хотят ускорить доставку приложений, повысить производительность и обеспечить бесперебойную работу сервисов на множестве платформ — от традиционной ИТ-инфраструктуры до частных и публичных облаков. Обладая гибкой архитектурой на основе контейнеров, HCMX обеспечивает использование сервисов в мультиоблачных средах в соответствии с аналитическими рекомендациями по управлению затратами. Решение позволяет клиентам увеличить скорость, масштабируемость и гибкость своих ИТ-сред, а также снизить затраты на имеющуюся локальную инфраструктуру.

«Из всех вендоров мы получили самые высокие оценки уровня удовлетворенности клиентов и соотношения цены и ценности решения. Для нас большая честь, что в отчете группы Research in Action продукт Micro Focus HCMX назван мировым лидером», — прокомментировал Трэвис Грин (Travis Greene), старший директор по маркетингу продуктов ITOM компании Micro Focus.

Micro Focus Hybrid Cloud Management X предоставляет следующие возможности:

— Оркестрация управления жизненным циклом ускоряет развертывание приложений и сервисов в гибридных ИТ-средах и координирует исполнение повторяющихся операций благодаря обширной библиотеке средств интеграции и готовых шаблонов рабочих процессов, а также мощным возможностям автоматизации.

— Многоразовые адаптивные конструкции позволяют создавать среды в соответствии с индивидуальными особенностями и предпочтениями заказчиков — от простых виртуальных машин до сложных многоуровневых стеков приложений, просто перетаскивая элементы графического интерфейса. Единая повторно используемая динамичная конструкция позволяет удовлетворить разнообразные запросы пользователей на любой облачной платформе и в любой инфраструктуре.

— Управление затратами в облачных средах позволяет полностью контролировать использование облаков и затраты на них благодаря детализированным отчетам о расходах. Оптимизировать затраты и управлять бюджетом также помогают средства отслеживания, автоматически генерирующие оповещения и рекомендации.

— Каталог самообслуживания. Пользователям предоставляется централизованный портал самообслуживания. Виртуальный ассистент оказывает им круглосуточную помощь, разгружая ИТ-администраторов, сохраняющих полный контроль над доступом к сервисам в соответствии с требованиями регулирующих органов.

Micro Focus HCMX автоматизирует весь комплекс операций, осуществляет управление и упрощает использование гибридных ИТ-инфраструктур. Решение встраивается в инфраструктуру организации без необходимости модернизации имеющегося программного обеспечения. HCMX и встроенная платформа OPTIC помогают заказчикам компании Micro Focus эффективно использовать существующие локальные инфраструктуры и снижать совокупную стоимость владения ИТ.