Кибербуллинг, овершеринг, груминг: от чего стоит защищать детей в интернете

Почти половина школьников знакомятся с новыми людьми в социальных сетях и получают приглашения дружить от незнакомых людей.

После полуторалетнего перерыва казахстанские дети снова возвращаются за парты. Находясь на дистанционном обучении, они проводили в интернете немало времени. Эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, какие типы сайтов их интересовали во время пандемии больше всего, с какими угрозами школьники могут столкнуться в сети, а также дали советы, как уберечь их от опасностей в интернете.

В основном казахстанские дети посещают сайты, где можно скачать разные программы, послушать музыку, посмотреть фильмы — это почти половина от всех посещений веб-страниц. На втором месте по популярности — социальные сети и чаты. Игры тоже в приоритете: сайты этой категории замыкают тройку лидеров по количеству посещений. По данным опроса, почти половина школьников признались, что знакомятся с новыми людьми в социальных сетях и получают приглашения дружить от незнакомых людей. Иногда такие предложения исходят от людей, чей реальный возраст отличается от школьного в разы. Они могут представлять серьезную опасность, если устанавливают дружеские отношения с ребенком с целью вступления с ним в интимную связь. Для этой угрозы есть специальное название — интернет-груминг. Знакомство чаще всего происходит от имени ровесника ребенка в чате, на форуме или в социальной сети. Общаясь лично («в привате»), злоумышленник входит в доверие, пытается договориться о встрече.

Как и в реальном мире, в интернете школьники могут столкнуться с агрессией и даже травлей. Это явление получило название «кибербуллинг». Оно не менее опасно, чем травля в школе или во дворе, поскольку ребенок страдает от его проявлений при каждом выходе в сеть, то есть — и дома тоже.

Иногда дети и сами активно открывают лазейки для злоумышленников, размещая в сети слишком много информации о себе и оставляя в открытом доступе свой мобильный номер и номер школы, ставя геометки, выкладывая фотографии. Это явление называется овершеринг. Опасность его в том, что излишней откровенностью могут воспользоваться мошенники и другие люди с недоброжелательными намерениями. Желание школьников делиться впечатлениями с друзьями вполне понятно, но знать о каждом шаге ребенка, куда он ходит и где бывает, должны только члены его семьи, ведь, например, по фотографиям, сделанным в домашней обстановке, злоумышленники могут понять уровень благосостояния семьи, а по селфи и геотегам из поездок — отследить момент, когда никого нет дома.

«Как и любой интернет-пользователь, дети могут столкнуться с фишингом, спамом или вредоносными программами, если перейдут по сомнительной ссылке или откроют вредоносный файл. Чтобы помочь школьникам избежать таких ситуаций, родителям и учителям следует рассказывать о том, как распознавать киберугрозы, и о базовых правилах кибергигиены: не переходить по сомнительным ссылкам в соцсетях и мессенджерах, придумывать сложные пароли для аккаунтов и периодически менять их, не делиться большим количеством информации о себе, не скачивать фильмы и программы с сомнительных ресурсов, не вступать в контакт с сомнительными незнакомцами», — объяснил Валерий Зубанов, коммерческий директор «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии.

«Лаборатория Касперского» напоминает основные правила для родителей по защите детей в сети:

— Помогите ребенку освоиться в интернете: заведите вместе с ним аккаунт в соцсети, почте, игровом сервисе; покажите, где искать интересные видео и книги, как слушать музыку, где искать проверенную информацию.

— Расскажите об онлайн-угрозах, но не пугайте, а объясняйте на понятном для него языке.

— Договоритесь об основных правилах поведения: например, не пользоваться гаджетом во время совместных приемов пищи, играть в онлайн-игры только в оговоренное время, не сидеть с телефоном после 22.00. Лучше, если эти правила будут соблюдать все члены семьи, ведь дети во многом ориентируются на взрослых.

— Донесите до ребенка, что если его травят, в этом нет его вины, и предупредите, как нужно действовать в подобной ситуации: не отвечать на травлю, добавить обидчиков в «черный список», пожаловаться на них администраторам социальной сети, рассказать родителям.

— Если ребенок получил свое первое устройство и только начинает познавать цифровой мир, установите специальную программу родительского контроля, но обязательно предупредите его об этом.