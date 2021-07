Micro Focus — мировой лидер в области прогнозной аналитики ИТ-операций на базе ИИ

Аналитики Research in Action поставили компанию на самое почетное место в своей Матрице выбора вендоров решений для прогнозной аналитики на основе искусственного интеллекта.

Компания Micro Focus сообщила о том, что эксперты аналитической группы Research in Action (RIA) признали ее решение Operations Bridge со встроенной платформой OPTIC мировым лидером в области систем для прогнозной аналитики ИТ-операций на основе искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Predictive Analytics, AIPA) и отвели ей самое почетное место в своей Матрице выбора вендоров AIPA за 2021 год. Кроме того, в отчете компании Enterprise Management Associates (EMA) «Радар решений для AIOps» за третий квартал 2020 года (Enterprise Management Associates Radar for AIOps: Q3 2020) Operations Bridge был назван продуктом «с серьезной ценностью» (Strong Value) в области управления инцидентами, производительностью и доступностью и отмечен как продукт с наиболее сбалансированной ценностью по совокупности вариантов использования, пишет Computerworld.

«Решение Micro Focus Operations Bridge и его встроенная платформа OPTIC возглавляют список компаний категории AIPA как продукт с наилучшими возможностями интеграции и элементами данных, что делает Micro Focus отличным партнером при реализации всех проектов цифровой трансформации бизнеса, — заявила Эвелин Эрлих (Eveline Oehrlich), директор по исследованиям компании Research in Action. — Недавний переход Micro Focus к платформе OPTIC является важным шагом на пути к следующему этапу цифровой трансформации, которая необходима как бизнес-подразделениям, так и ИТ-департаментам предприятий».

Micro Focus Operations Bridge — это решение для автоматизации ИТ-операций на основе искусственного интеллекта (AIOps), которое включает в себя мощные механизмы автоматизированного машинного обучения, выявления аномалий и прогнозной аналитики, помогающие быстро определять первопричины сбоев. Встроенная интеллектуальная платформа Micro Focus OPTIC (Operations Platform for Transformation, Intelligence and Cloud) нормализует, хранит и определяет смысл всех данных, генерируемых различными решениями, которые работают в ИТ-средах, включая большинство известных инструментов мониторинга, и таким образом обеспечивает широкий охват анализа этих данных. Operations Bridge и OPTIC также позволяют обнаруживать, контролировать и управлять облачными сервисами одновременно с локальными средами, максимизируя таким образом качество обслуживания клиентов и окупаемость бизнеса.

«Благодаря высокому уровню удовлетворенности клиентов, 98-процентному показателю рекомендаций заказчиков и высочайшим оценкам ширины и глубины решений Micro Focus мы удостоились высокой чести: в отчете Research in Action наш продукт Micro Focus Operations Bridge и встроенная платформа OPTIC были названы лидерами в области AIPA», — отметил Трэвис Грин (Travis Greene), старший директор по маркетингу продуктов ITOM компании Micro Focus.

Operations Bridge включает в себя следующие возможности:

— Автоматизированное обнаружение и мониторинг в облачных и локальных службах.

— Консолидация событий и снижение уровня «шума», способствующие более быстрому определению первопричин сбоев и сокращению среднего времени их устранения.

— Совместные панели мониторинга и отчеты, реализованные на основе единого озера данных.

— Централизованное управление производительностью и событиями с использованием автоматической корреляции событий на основе правил.

— Процесс управления инцидентами с замкнутым контуром на основе двунаправленной синхронизации ITSM.

— Междоменный анализ, позволяющий устранять проблемы с использованием аналитики, производимой в различных областях ИТ-ландшафта.

— Автоматизированное устранение узких мест с применением интегрированной автоматизации ИТ-операций и библиотеки процессов.

Micro Focus предоставляет ИТ-командам возможность получать полную картину происходящего в гибридных средах для устранения проблем на основе полного стека функций AIOps и получения аналитических выводов, касающихся поведения клиентов. Micro Focus Operations Bridge и его встроенная платформа OPTIC — это один из способов, с помощью которых Micro Focus помогает клиентам сочетать имеющиеся и новые технологии в ходе гонок цифровой трансформации.

