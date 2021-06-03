Сервис Ashyq теперь в приложении Kaspi.kz

Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо просто открыть Kaspi QR и отсканировать код на входе в заведение.

Kaspi.kz совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК запустили новый проект. Для посещения общественных мест казахстанцы могут использовать сервис Ashyq прямо в приложении Kaspi.

«Мы постоянно добавляем инновационные сервисы в наше самое популярное в стране супер-приложение Kaspi, — говорит глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. — Сегодня мы запускаем возможность для всех казахстанцев использовать сервис Ashyq, чтобы посещать спортивные клубы, бассейны, кафе и другие общественные места. Мы рады, что в сотрудничестве с государством помогаем нашим любимым клиентам вести активный образ жизни во время пандемии, а казахстанскому бизнесу — работать, соблюдая меры безопасности».

«Сервис Ashyq позволил бизнесу работать в пандемию, а нам — посещать любимые заведения и продолжать жить в привычном ритме. Мы обещали, что этот сервис появится в самых популярных приложениях страны. Сегодня он доступен и клиентам Kaspi.kz. Мы понимаем нашу ответственность перед населением страны и приложим все усилия по защите бизнеса и недопущению распространения вируса среди казахстанцев», — заявил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо просто открыть Kaspi QR в приложении Kaspi.kz и отсканировать QR-код на входе в заведение, участвующее в программе Ashyq. После сканирования на экране смартфона отобразится статус, разрешающий или ограничивающий вход в общественные места:

— Безопасный — нет ограничений, ПЦР-тест отрицательный.;

— Нейтральный — нет ограничений, кроме мест, где ПЦР-тест является обязательным;

— Контактный — частичное ограничение на посещение объектов;

— Инфицирован — не разрешается посещать общественные места. ПЦР-тест положительный.

Если вход разрешен, нужно показать временный пропуск работнику объекта и войти в течение пяти минут. Казахстанцы также могут в любое время проверить свой статус в приложении Kaspi.kz без сканирования QR-кода. Для этого нужно войти в раздел «Госуслуги — Ashyq. Статус по коронавирусу».

Реализация проекта стала возможной благодаря интеграции информационных систем Kaspi.kz и АО «НИТ».

Напомним — ранее команда Kaspi.kz совместно с Министерством цифрового развития РК также успешно запустила проекты по открытию ИП и по перерегистрации авто в супер-приложении.