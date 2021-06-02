В Алматы провели благотворительный мастер-класс для детей с редкими генетическими заболеваниями

Подопечные фонда «Өмірге сен» прошли мастер-классы по 3D-моделированию и робототехнике.

1 июня в честь Международного дня защиты детей в обучающем центре для детей и подростков от 5 лет и старше в Инжинириум МГТУ им. Н. Э. Баумана прошел благотворительный мастер-класс для детей, страдающих редкими генетическими заболеваниями. Целью мероприятия является привлечение внимания общественности к проблемам орфанных заболеваний (это хронические тяжелые или угрожающие жизни заболевания, которые приводят к инвалидизации, значительному сокращению продолжения жизни), содействие деятельности в сфере просвещения и образования детей, приобщение детей к науке, развитие их интереса к технологиям и исследованиям, путем социализации через мастер-класс. Одна из главных задач, стоящих перед образовательным центром — создание нового поколения молодых инженеров. В связи с чем преподаватели Инжинириум МГТУ им. Н. Э. Баумана города Алматы решили устроить праздник для детей, подарив возможность на практике окунуться в мир науки и техники.

Подопечные фонда «Өмірге сен» прошли мастер-классы по дисциплинам: «3D-моделирование» и «Робототехника LEGO WeDo», где смогли раскрыть свой инженерный потенциал и творческое начало. На занятии по 3D-моделированию, которое входит в цикл курса молодого инженера Инжинириум МГТУ им. Н. Э. Баумана, учащиеся спроектировали юрту, а затем распечатали собственную модель при помощи 3D-принтера. Ребята получили базовые теоретические знания проектирования в CAD, CAE, CAM системах, а также познакомились с процессом печати 3D-модели.

На занятиях по робототехнике дети собрали своего первого робота «Майло — научный вездеход», использовав датчики и электрический мотор. Стоит отметить, что данный курс благоприятен для развития мелкой моторики рук у детей, которая находится в тесной связи с умственным развитием. Овладевая движениями, дети совершенствуют двигательные навыки, у них развиваются мышечное чувство, пространственная ориентировка и координация, улучшается осанка, повышается жизненный тонус. В процессе двигательной активности в коре головного мозга у ребенка быстрее устанавливаются условно-рефлекторные связи, а значит, интенсивнее происходит его всестороннее развитие. Данные занятия весьма полезны ребятам, имеющим сложные нервно-мышечные заболевания, связанные с болезненным и необратимым процессом распада мышц: миопатии (Дюшена, Беккера), спинальной мышечной атрофии (СМА), врожденной миастении, синдрома Шарко-Мари и других, для которых был проведен мастер-класс.

«Идея проводить подобные благотворительные акции родилась давно, но из-за карантинных мер не выпадала возможность воплотить ее в жизнь. И вот, в Международный день защиты детей мы провели наши мастер-классы, показав ребятам с орфанными заболеваниями перспективы развития в сфере инженерии. В наших планах двигаться в сторону доступного и качественного образования для всех, поэтому проводить подобные акции мы будем часто. Это большой системный проект. Необходимо создавать все условия, чтобы дети имели возможность свободно реализовывать свой творческий потенциал. Это очень важно, ведь дети –наше будущее. Мы будем рады видеть всех желающих в нашем образовательном центре», — отметил директор Инжинириум МГТУ им. Н. Э. Баумана Арман Комекбаев.

В этом году Инжинириум МГТУ им. Н. Э. Баумана города Алматы планирует провести бесплатный курс молодого инженера для нескольких детей. Они изучат трехмерное моделирование, инженерный бизнес-менеджмент, схемотехнику и робототехнику.