KZ-CERT принял участие в ежегодном собрании NatCSIRT

KZ-CERT принял участие 16-м ежегодном собрании Национальных служб реагирования на компьютерные инциденты (NatCSIRT). Организатором этого мероприятия является Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST). Мероприятие собрало на одной онлайн-площадке представителей из таких стран, как Швейцария, Великобритания, Швеция, Польша, Люксембург, Сербия, Карибские острова, Нидерланды и Казахстан.

На конференции участники обсудили актуальные проблемы, касающиеся обеспечения информационной безопасности, а также методах и стратегии их решения. Со стороны Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT АО «Государственная техническая служба» (далее — Служба KZ-CERT) был презентован доклад на тему «Реагирование на инциденты информационной безопасности в Республике Казахстан и международное сотрудничество». В докладе была представлена статистика по выявленным инцидентам информационной безопасности за прошедший 2020 год, наиболее распространенные типы инцидентов и их динамика роста, а также опыт сотрудничества с зарубежными организациями в части реагирования на компьютерные инциденты. Также участники отметили увеличение количества инцидентов информационной безопасности по сравнению с предыдущими годами, увеличение которых выпало на период всеобщего перехода на удаленный режим работы большей части населения из-за пандемии коронавируса.

«Обмен информацией об угрозах и инцидентах информационной безопасности с организациями стран ближнего и дальнего зарубежья является одним из важнейших направлений международного сотрудничества KZ-CERT. Например, совместное реагирование на угрозы и инциденты информационной безопасности с зарубежными коллегами позволяет оперативно устранять источники вредоносной активности (управляющие серверы злоумышленников, источники спама или фишинговые сайты)», — пояснили в ведомстве.