Когда Казахстан подключится к One Web?

МЦРИАП ведет переговоры.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на пленарном заседании в мажилисе рассказал о том, когда и какие регионы Казахстана подключатся к интернету в рамках проекта One Web, который нацелен на обеспечение пользователей широкополосным доступом к Сети с помощью технологии мобильной спутниковой связи.

«146 спутников One Web уже на орбите. Поэтому обеспечивается доступ к интернету по всему миру. Мы провели несколько переговоров с компанией One Web — до конца 2022 года некоторые населенные пункты будут подключены к спутниковому интернету», — пояснил глава МЦРИАП РК.

Напомним — месяц назад Министерство цифрового развития и OneWeb подписали меморандум о развитии спутникового интернета в РК. Вместе с тем, в ходе переговоров возник ряд вопросов. Они касаются информационной безопасности, предоставления радиочастот, также имеются некоторые процедурные моменты.

«Мы проводим переговоры, но в пилотном режиме до конца этого года в двух населенных пунктах обеспечим интернет совместно с компанией One Web. Хотелось бы дополнить, что мы не будем привязываться только к компании One Web, мы также прорабатываем вопрос и с другими компаниями», — добавил министр.

Он проинформировал, что в Казахстане насчитывается 1200 населенных пунктов, в которых нет интернета. В 510 населенных пунктах качество интернета очень низкое. Обеспечить их все интернетом планируется до конца 2022 года.