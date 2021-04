Вузы РК создали технологический альянс

University Aliance of Science and Technology поможет консолидировать усилия в формировании и реализации межвузовских междисциплинарных образовательных, научно-исследовательских и инновационных проектов.

В рамках «IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies» ректора пяти вузов подписали соглашение о создании альянса «University Aliance of Science and Technology» (UAST). Его цель — обеспечить академическое превосходство в образовании, исследованиях и генерации инноваций.

В состав нового альянса вошли Международный университет информационных технологий (МУИТ), Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ), Astana IT University (AITU), Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева (АУЭС) и Университет международного бизнеса (UIB). Участники UAST договорились консолидировать усилия в формировании и реализации межвузовских междисциплинарных образовательных, научно-исследовательских и инновационных проектов, направленных на совместное решение актуальных проблем развития экономики и социальной сферы, а также плодотворно сотрудничать во благо развития системы высшего и послевузовского образования Казахстана.

Среди преимуществ объединения:

-совместное использование участниками потенциала ППС, административных и научных кадров участников UAST;

— материально-технические ресурсы коллективного пользования (библиотечные, учебные и научные лаборатории, полигоны, базы практик, цифровые платформы и др.)

-продвижение внутренней мобильности обучающихся;

-интеграция образовательных программ участников путем внедрения единых подходов к их разработке, формированию содержания и признанию результатов обучения;

— реализация совместных научно-исследовательских, инновационных проектов и совместное использование потенциала участников по международному сотрудничеству.