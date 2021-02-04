На мобильное приложение «102» поступило более двух тысяч звонков

Благодаря приложению работа полиции при раскрытии преступлений должна стать более оперативной и эффективной.

1 февраля в Казахстане было запущено мобильное приложение службы «102». Это отдельный канал, через который очевидцы происшествий, которые публикуют фото и видео правонарушений в соцсетях, смогут отправлять их в МВД напрямую, не теряя времени на отметки и репосты. Так, нажав на кнопку «SOS», можно рассказать о правонарушении, свидетелем которого стали граждане. При этом оператор сможет отследить регион и местонахождение сообщившего о происшествии и отправить ближайший патрульный экипаж на место.

Уже сейчас, пройдя регистрацию в приложении, можно отправить текстовое обращение в адрес министерства, а также пожаловаться на действия полицейских в службу собственной безопасности МВД РК. Помимо этого, в скором времени в этом же приложении можно будет получать госуслуги, оказываемые ведомством. Сейчас доступна русскоязычная версия приложения, через некоторое время, после проработки технических моментов, подключат и вариант на казахском.

Скачать приложение можно на смартфоны с ОС Android и iOS. Дополнительно к самому приложению разработаны чат-боты для Telegram, Facebook и Вконтакте. Также чат-бот размещен в качестве виджета на официальном сайте МВД РК. В ведомстве пояснили, что звонок через кнопку «SOS» обрабатывается 10-20 секунд, а на сообщение операторы отреагируют в течение 15 минут.

«Мы проделали большую работу, прежде чем запустить приложение, изучили международный опыт. Как пример взяли мобильное приложение дубайской полиции. Я думаю, что благодаря приложению „102“ работа нашей полиции при раскрытии преступлений станет более оперативной и эффективной, а многие правонарушения можно будет предотвратить», — отметил Сакен Сарсенов, заместитель министра внутренних дел.

Он добавил, что за двое суток приложение скачало уже 5 000 человек, операторы приняли 2 283 звонка от граждан. Однако оказалось, что больше половины из них были тестовыми, люди проверяли работоспособность системы и получали дополнительную консультацию от операторов по ее использованию. Самыми активными пользователи оказались жители Нур-Султана, Алматы и Павлодара.

«За 2 дня мы получили 123 обращения, касающихся насилия над детьми и женщинами, а также дорожно-транспортных происшествий. Многие спрашивают меня во сколько обошлось создание приложения, так вот, мы не потратили на него ни копейки бюджетных денег. Все сервисы, которые мы планируем запустить, разрабатываются по системе ГЧП, без использования бюджетных средств. Еще один вопрос касается безопасности данных пользователей. Мы обеспечим максимальную конфиденциальность вносимой информации пользователей приложения „102“», — рассказал Сакен Сарсенов.