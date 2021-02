Новый вирус Kobalos атаковал суперкомпьютеры в Европе, Америке и Азии

Он предоставляет удаленный доступ к файловой системе, дает возможность запускать терминальные сеансы и позволяет осуществлять прокси-соединения с другими зараженными серверами.

Специалисты международной компании ESET обнаружили вредоносное ПО, которое атакует суперкомпьютеры — кластеры высокопроизводительных компьютеров (HPC). Целями Kobalos в Европе стали научно-исследовательские и университетские сети, хостинг-провайдер и крупное маркетинговое агентство. Среди других целей был крупный азиатский интернет-провайдер, североамериканский поставщик антивирусных продуктов, а также несколько частных и правительственных серверов.

Эксперты по кибербезопасности отметили небольшие размеры и сложность вредоносного ПО, которое можно переносить на разные операционные системы, включая Linux, BSD, Solaris и, возможно, AIX и Windows.

«Мы назвали эту вредоносную программу Kobalos из-за крошечного размера кода и множества уловок. В греческой мифологии Кобалосы — это маленькие озорные существа, которые пугают смертных и даже умудрились ограбить Геракла. Надо сказать, что такой уровень сложности редко встречается во вредоносных программах для Linux», — пояснил Марк-Этьен Левейле, исследователь ESET.

Kobalos — это бэкдор, содержащий широкий спектр команд, которые не раскрывают намерений злоумышленников. Вирус предоставляет удаленный доступ к файловой системе, дает возможность запускать терминальные сеансы и позволяет осуществлять прокси-соединения с другими серверами, зараженными Kobalos.

«Любой сервер, взломанный Kobalos, может быть превращен в сервер управления и контроля (C& C) оператором, отправившим команду. Поскольку IP-адреса и порты C& C сервера жестко запрограммированы в исполняемый файл, операторы могут затем сгенерировать иные образцы Kobalos, которые используют этот новый C& C сервер. Кроме того, в большинстве систем, скомпрометированных Kobalos, протокол защищенной связи (SSH) становится открытым для кражи учетных данных», — рассказал Марк-Этьен Левейле.

В качестве действенной меры по предотвращению кражи учетных данных специалисты ESET рекомендуют настроить двухфакторную аутентификацию для подключения к SSH-серверам.