Зарегистрировать автомобиль теперь можно в мобильном приложении

Процесс оказания услуги был полностью пересмотрен и выведен на сторонние сервисы мобильных банкингов.

25 января состоялось совместное совещание Багдата Мусина, министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, и Ерлана Тургумбаева, министра внутренних дел РК, в ходе которого главы ведомств обсудили смежные проекты в области цифровизации и планы по дальнейшей работе. В рамках встречи был презентован сервис перерегистрации транспортных средств в мобильных приложениях банков второго уровня, реализованный МЦРИАП РК совместно с МВД РК.

Ранее зарегистрировать автомобиль можно было только в спецЦОНе или на портале eGov. Теперь государственная услуга доступна онлайн в приложении Kaspi.kz, в разделе «Госуслуги». Возможность зарегистрировать авто вскоре появится и в мобильных приложениях других банков.

«Почти четыре месяца работы АО НИТ, КАП МВД, и вот сегодня мы официально запускаем услугу перерегистрации авто через мобильное приложение с министром внутренних дел. Теперь, когда продавец снимает автомобиль с учета в приложении, сервис производит автоматическую проверку транспортного средства на наличие обременений, штрафов и налоговой задолженности. Если есть неоплаченные налоги и штрафы, продавец может сразу оплатить их в приложении. Покупатель переводит деньги за покупку, оплачивает пошлины, ставит автомобиль на учет и выбирает государственный номерной знак онлайн», — рассказал Багдат Мусин, глава МЦРИАП РК.

«Используя новый сервис, покупатель и продавец автотранспорта могут пройти процедуру самостоятельно, не обращаясь в госорганы. После завершения онлайн-сделки можно заказать доставку документов и государственного номерного знака на дом на портале электронного правительства или забрать их самостоятельно в спецЦОНе», — добавил глава МВД Ерлан Тургумбаев.

Кроме того, на площадке Astana Hub главам министерств были презентованы IT-продукты резидентов технопарка. В их числе E-Knot — информационно-цифровая платформа, обеспечивающая взаимодействие между собственниками имущества и органами управлений многоквартирными жилыми домами, а также с территориальными подразделениями органов внутренних дел. Таким образом, жильцы смогут сообщать о различных коммунальных проблемах управляющим ОСИ, а информацию о противоправных действиях, нарушениях и других происшествиях — оперативно передавать своему участковому инспектору полиции.

Главы двух ведомств в ходе совещания обсудили также другие вопросы цифровизации деятельности МВД.