МВД запускает мобильное приложение 102

Планируется также внедрение системы детской безопасности «Найди меня» и кнопки SOS на улицах городов.

25 января в МВД РК прошла встреча министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина. Они обсудили смежные проекты в области цифровизации и планы по дальнейшей работе. Среди вопросов на повестке дня стояло построение единой республиканской системы видеонаблюдения и модернизации системы видеонаблюдения ЦОУ, видеонаблюдение в исправительных учреждениях и электронные браслеты по контролю лиц, осужденных к мерам наказания, не связанных с изоляцией от общества.

Делегации из МЦРИАП РК были продемонстрированы возможности омниканального приема обращений граждан через мобильное приложение 102, которое МВД запускает с 1 февраля. По нему можно будет сообщить о правонарушении, подать заявление или обращение не только посредством телефонной связи, но и месенджеров или социальных сетей. Также были представлены такие проекты, как «Цифровой полицейский», система детской безопасности «Найди меня», а также устройство экстренного вызова — «Кнопка SOS» на улицах и в общественных местах (при нажатии на нее можно будет передать сообщение о правонарушении или обратиться за помощью в полицию).

Как рассказали ранее на брифинге в МВД, в текущем году будет реализована система детской безопасности «Найди меня». Она представляет собой мобильное приложение по мониторингу трекеров, позволяющее отслеживать местоположение ребенка.

«Приложение устанавливается на смартфоны родителей, а трекеры можно прикрепить к одежде ребенка или на школьные рюкзаки. В случае, когда ребенок потеряет связь с родителями, в приложении можно включить режим поиска маяка трекера. Кроме того, система будет интегрирована с Центром оперативного управления, а это значит, что сигнал о розыске ребенка автоматически сможет поступать в полицию», — рассказал Нурдильда Ораз, официальный представитель ведомства.