Хакеры два года следили за чиновниками Монголии через мессенджер

Специалисты ESET раскрыли масштабную атаку на государственные организации Монголии. Детектированная экспертами атака длилась как минимум с середины 2018 года по осень 2020. Операция получила название Затаенный трезубец (Stealthy Trident) — она была направлена на слежку за монгольскими чиновниками через корпоративный мессенджер.

Более 400 государственных учреждений Монголии используют в работе бизнес-платформу Able. В состав платформы входит приложение для коммуникаций Able Desktop. Киберисследователи ESET обнаружили, что именно через это приложение на компьютеры пользователей загружается и устанавливается бэкдор HyperBro. Ранее данный бэкдор использовала хакерская группировка LuckyMouse. Через механизм обновления Able Desktop пользователи чата подвергались еще одной разновидности атак — с помощью трояна удаленного доступа Tmanger. Аналитики ESET выяснили, что злоумышленники развили успех после компрометации одного или нескольких серверов обновлений Able Desktop.

В исследовании подчеркивается, что беспрепятственная слежка за деятельностью сотрудников правительственных учреждений Монголии в течение двух лет стала возможной из-за компрометации разработчиков приложения на одном из этапов создания популярного корпоративного мессенджера.