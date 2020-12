Прямой эфир: PROFIT Security Day 2020

Трансляция конференции по информационной безопасности.

4 декабря проходит онлайн-конференция PROFIT Security Day 2020, где обсуждаются вопросы информационной безопасности в Казахстане. Особенно эта тема актуальна в свете всеобщего перехода на удаленку из-за пандемии Covid-19.

Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:45 — Открытие, приветственное слово

10:00 — Доклад: О подходах по обеспечению ИБ и защите персональных данных, Руслан Абдикаликов, председатель комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК.

10:25 — Доклад: Идеальная тема для самых лучших гостей этого года, Евгений Питолин, управляющий директор Kaspersky в Центральной Азии, странах СНГ и Балтии.

10:50 — Панельная дискуссия по ключевым вопросам: Место коронавируса в истории кибератак. Новые реалии: это навсегда? Удаленная безопасность?

11:50 — Доклад: SD-WAN by Fortinet — сокращение OPEX тогда, когда это нужно, Алексей Андрияшин, технический директор Fortinet в России и странах СНГ.

12:15 — Интерактивный опрос и розыгрыш фитнес-браслета Huawei Band 3e.

12:25 — Доклад: Автономный EDR или как искусственный интеллект работает на опережение, Алексей Белоглазов, технический эксперт по информационной безопасности CheckPoint.

12:50 — Доклад: SD-WAN, контейнеры и защита 0-second на основе ML. Инновации в сетевой безопасности, Денис Батранков, консультант по информационной безопасности Palo Alto Networks.

13:15 — Доклад: Организация удаленной работы — непридуманные истории, Елжан Насипов, системный инженер Fortinet в странах Центральной Азии.

13:40 — Доклад: Защита данных как конкурентное преимущество компании, Руслан Барбашин, территориальный менеджер McAfee по Центральной Азии, Кавказу и Беларуси.

13:50 — Интерактивный опрос и розыгрыш смарт-часов Huawei Watch GT 2.

14:00 — Доклад: Количественная оценка киберрисков — неизбежное будущее современных компаний, Олег Прокудин, менеджер отдела анализа и контроля рисков PricewaterhouseCoopers Казахстан.

14:20 — Доклад: Я — аналитик SOC. Что мне делать с киберразведкой, кроме отправки в SIEM и блокирования на файерволе? Илья Осадчий, директор по развитию Tiger Optics.

14:45 — Доклад: Лучшие практики ИБ от Oberig-IT: FUDO PAM, Fidelis Deception, предиктивный RBVM Tenable, классификация данных Titus, Максим Прахов, директор по развитию бизнеса Oberig IT в странах СНГ и Прибалтики.

15:10 — Доклад: Ландшафт угроз 2020. Комплексный подход Group-IB к противодействию сложным целевым атакам и неизвестным угрозам, Станислав Фесенко, руководитель департамента системных решений Group-IB.

15:30 — Интерактивный опрос и розыгрыш смартфона Huawei P40.

15:40 — Доклад: ИБ в постковидную эпоху: новая парадигма ИТ и ИБ-ландшафта, Кирилл Керценбаум, директор по продажам в СНГ, Symantec A Division of Broadcom.

16:10 — Доклад: Информационная безопасность и автоматизация обработки данных в условиях новой реальности, Никита Виноградов, консультант Canon по профессиональным решениям для бизнеса.

16:35 — Доклад: Защита конфиденциальных данных от устройств и до облаков, Руслан Барбашин, территориальный менеджер McAfee по Центральной Азии, Кавказу и Беларуси.

17:00 — Доклад: Системы класса NPMD Viavi Solutions, межсетевые экраны и ИТ-безопасность компании Clavister, Ярослав Баранов, директор по продажам ТСМ.

17:20 — Интерактивный опрос и розыгрыш ультрабука Dell XPS 13.