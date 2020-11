Аналитики Google Рекламы представили статистику со всего мира — людей интересует спорт, фитнес и гибкие условия работы.

Специалисты Google Рекламы по исследованиям и статистике в течение нескольких месяцев анализировали наборы данных с миллиардами поисковых запросов. Они рассказали о том, какие тенденции актуальны на рынке.

«В этом месяце мы обнаружили, что пользователи готовятся провести осень, соблюдая социальную дистанцию. Они интересуются спортом, домашними тренировками и вариантами работы в новых условиях», — рассказали представители поисковика в блоге на Think with Google.

Праздничное настроение очень важно: например, запрос halloween wallpaper (обои на Хэллоуин) стал более чем в два раза популярнее по сравнению с прошлым годом. Выросли запросы и по фермерским продуктам, а также по продуктам в магазинах шаговой доступности. Так, запросы patch near me (ферма рядом), picking near me (сбор урожая рядом) и orchard near me (фруктовый сад поблизости) стал более чем в два раза популярнее по сравнению с прошлым годом,

Просмотр спортивных мероприятий в этом году тоже стал популярнее, чем в прошлом. Выросло количество таких запросов как «открытая турнирная таблица» (в 10 раз), «счет крикет приложение» (в 8 раз), «футбол тв приложение» (в 5 раз), «новые игроки» (более чем в 2 раза). В частности, пользователей интересовали пополнения в командах Сан-Антонио Сперс, Ливерпуль, Барселона, Реал Мадрид и Ювентус.

Пользователи по-прежнему заботятся о здоровье и фигуре. Они ищут оборудование для домашних тренировок (рост числа запросов более чем в 4 раза) и подходящие фитнес-приложения (рост более чем в 3 раза). Самые популярные запросы связаны со складными беговыми дорожками и вариантами б/у. Также пользователи ищут базовое оборудование, новые идеи, компактные решения и предложения в своем регионе. Если говорить о домашних тренировках, более всего пользователей интересовали тренировки для ног и пресса, кардио.

Что касается удаленной работы и гибкой организации своего времени, то здесь в топе такие запросы, как «работа онлайн для» (рост в 2 раза), «онлайн ввод данных» (рост в 3 раза) и «вакансии брокеров по недвижимости» (рост в 1,5 раза).

Фигурирует в топе запросов и такой, как Mesh Wi-fi — по всему миру он стал более чем в три раза популярнее по сравнению с прошлым годом. Пользователи интересуются системами и устройствами, которые поддерживают эту технологию. Основная проблема традиционных маршрутизаторов заключается в том, что доступность сигнала, который они отправляют, ограничена. Особенно это ощутимо в больших домах или в помещениях с необычной планировкой. Mesh-маршрутизаторы помогают устранять мертвые зоны. Они раздают сигнал из нескольких точек одновременно — одна такая точка связана с модемом и действует как маршрутизатор, в то время другие точки доступа (спутники), захватывают сигнал маршрутизатора и ретранслируют его.