Коронавирус стал стимулом для развития онлайн-торговли в Казахстане
Озвучены результаты исследования того, как казахстанские компании относятся к развитию электронной торговли.
Аналитический центр «Битрикс24.Казахстан» представил исследование о том, как казахстанские компании относятся к развитию электронной торговли в стране. Исследование проводилось в Казахстане с 18 по 29 сентября 2020 года среди 1000 представителей бизнеса.
Как выяснилось, 85% респондентов считают, что казахстанские компании запускают свой бизнес в интернете из-за низкой стоимости входа на рынок, дополнительного потока клиентов, растущего рынка и налоговых льгот от государства. При этом 80% опрошенных не знают о налоговых льготах для казахстанских онлайн-магазинов.
54% представителей МСБ видят потенциал в электронной коммерции Казахстана, а главной проблемой онлайн-бизнеса 32% респондентов назвали недоверие покупателей. 34% респондентов отметили, что нехватка опыта в создании интернет-проектов мешает бизнесу стартовать в онлайне. 53% респондентов согласны с тезисом, что пандемия Covid-19 стала стимулом для развития онлайн-торговли в стране. В топ-3 самых перспективных товарных категории вошли электроника, продукты питания, одежда и косметика.
Результаты исследования показали следующее:
1. Почему казахстанские компании запускают свой бизнес в интернете?
а) Низкая стоимость входа на рынок — 26%
б) Растущий рынок — 26%
в) Дополнительный поток клиентов — 18%
г) Эпидемиологическая обстановка — 15%
д) Налоговые льготы — 15%
2. Главная причина, которая мешает казахстанскому бизнесу стартовать в онлайне?
а) Нехватка опыта работы с онлайн-проектами — 34%
б) Нехватка стартовых инвестиций — 21%
в) Неразвитая логистика — 20%
г) Низкая покупательская способность — 15%
д) Высокие комиссии эквайринга — 10%
3. Видите ли вы потенциал в электронной коммерции Казахстана?
а) Да — 54%
б) Нет — 46%
4. Главная проблема онлайн-бизнеса в Казахстане?
а) Недоверие покупателей — 32%
б) Нехватка IT-специалистов и знаний — 31%
в) Низкое проникновение интернета — 23%
г) Высокая доля теневой экономики — 14%
5. Знаете ли вы о существующих налоговых льготах для казахстанских интернет-магазинов?
а) Нет — 80%
б) Да — 20%
6. Какой сегмент вы считаете наиболее перспективным в электронной торговле?
а) Электроника — 26%
б) Продукты питания — 21%
в) Одежда и косметика — 17%
г) Спортивные товары — 14%
д) Лекарства — 12%
е) Детские товары — 10%
7. Считаете ли вы, что пандемия Covid-19 стала стимулом для развития онлайн-торговли в Казахстане?
а) Да — 53%
б) Нет — 47%.