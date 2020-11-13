Коронавирус стал стимулом для развития онлайн-торговли в Казахстане

Озвучены результаты исследования того, как казахстанские компании относятся к развитию электронной торговли.

Аналитический центр «Битрикс24.Казахстан» представил исследование о том, как казахстанские компании относятся к развитию электронной торговли в стране. Исследование проводилось в Казахстане с 18 по 29 сентября 2020 года среди 1000 представителей бизнеса.

Как выяснилось, 85% респондентов считают, что казахстанские компании запускают свой бизнес в интернете из-за низкой стоимости входа на рынок, дополнительного потока клиентов, растущего рынка и налоговых льгот от государства. При этом 80% опрошенных не знают о налоговых льготах для казахстанских онлайн-магазинов.

54% представителей МСБ видят потенциал в электронной коммерции Казахстана, а главной проблемой онлайн-бизнеса 32% респондентов назвали недоверие покупателей. 34% респондентов отметили, что нехватка опыта в создании интернет-проектов мешает бизнесу стартовать в онлайне. 53% респондентов согласны с тезисом, что пандемия Covid-19 стала стимулом для развития онлайн-торговли в стране. В топ-3 самых перспективных товарных категории вошли электроника, продукты питания, одежда и косметика.

Результаты исследования показали следующее:

1. Почему казахстанские компании запускают свой бизнес в интернете?

а) Низкая стоимость входа на рынок — 26%

б) Растущий рынок — 26%

в) Дополнительный поток клиентов — 18%

г) Эпидемиологическая обстановка — 15%

д) Налоговые льготы — 15%

2. Главная причина, которая мешает казахстанскому бизнесу стартовать в онлайне?

а) Нехватка опыта работы с онлайн-проектами — 34%

б) Нехватка стартовых инвестиций — 21%

в) Неразвитая логистика — 20%

г) Низкая покупательская способность — 15%

д) Высокие комиссии эквайринга — 10%

3. Видите ли вы потенциал в электронной коммерции Казахстана?

а) Да — 54%

б) Нет — 46%

4. Главная проблема онлайн-бизнеса в Казахстане?

а) Недоверие покупателей — 32%

б) Нехватка IT-специалистов и знаний — 31%

в) Низкое проникновение интернета — 23%

г) Высокая доля теневой экономики — 14%

5. Знаете ли вы о существующих налоговых льготах для казахстанских интернет-магазинов?

а) Нет — 80%

б) Да — 20%

6. Какой сегмент вы считаете наиболее перспективным в электронной торговле?

а) Электроника — 26%

б) Продукты питания — 21%

в) Одежда и косметика — 17%

г) Спортивные товары — 14%

д) Лекарства — 12%

е) Детские товары — 10%

7. Считаете ли вы, что пандемия Covid-19 стала стимулом для развития онлайн-торговли в Казахстане?

а) Да — 53%

б) Нет — 47%.