Полиция будет отслеживать подозрительные денежные операции

Электронные кошельки проверят для противодействия обороту наркотиков.

Сегодня в МВД состоялся онлайн-брифинг о принимаемых мерах по противодействию наркопреступности, спикером на котором выступил Тлеген Маткенов, начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК. Он рассказал о том, что полиция намерена приостанавливать подозрительные денежные операции в сети, делаться это будет в рамках борьбы с наркопреступностью.

По словам Тлегена Маткенова, а настоящее время как раз завершается работа «по исключению возможности использования электронных кошельков в обороте наркотиков». Уже в этом месяце вступят в силу законодательные нормы, разработанные совместно Нацбанком. Касаться они будут запрета денежных переводов в пользу анонимных пользователей.

«Будет внедрена процедура приостановления подозрительных денежных операций в сети, с возможностью идентификации их участников», — пояснил спикер.

Кстати, еще одна норма, касающаяся денежных переводов в пользу бизнесменов, сейчас обсуждается Комитетом госдоходов Министерства финансов совместно с Национальным банком РК.