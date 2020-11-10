Комитет госдоходов намерен бороться с теневыми банковскими переводами

Обороты предпринимателей по безналичным платежам должны фискализироваться.

Обороты по безналичным платежам, используемые в предпринимательской деятельности, должны фискализироваться и отражаться в налоговой отчетности предпринимателей. Об этом заявили представители Комитета госдоходов Министерства финансов РК. Ведомство разработало ряд решений по разделению и фискализации таких платежей и переводов, которые обсуждаются с Национальным Банком РК, Ассоциацией финансистов Казахстана и банками второго уровня. Также в разработанных решениях предусматривается, чтобы предприниматели при расчетах за товары, работы и услуги использовали счета, открытые для предпринимательской деятельности.

«За счет развития интернета активно развиваются и банковские продукты, которые позволяют осуществлять платежи быстро и удобно. По мобильному номеру, через SMS, QR-коды, различные мобильные кошельки и т. д. Некоторые банковские продукты популярны среди населения и активно используются в предпринимательской деятельности. Большая часть наличного оборота перешла в безналичную среду. Безусловно, рост уровня безналичных платежей способствует сокращению теневой экономики в стране. Более того, появившиеся банковские продукты начали массово использовать в предпринимательской деятельности как инструмент, позволяющий сокрыть реальные обороты. Используются банковские переводы в адрес посторонних лиц либо используются лицами, которые не зарегистрированы как субъект бизнеса, тем самым способствуя развитию теневых оборотов», — заявили в Комитете госдоходов.

В ведомстве отметили, что со стороны государства созданы все условия для комфортного развития бизнеса, порядка 1,2 млн субъектов микро- и малого бизнеса освобождены от уплаты налогов с дохода на три года, действует трехлетний мораторий на проверки. В период действия моратория со стороны бизнеса ожидалось добровольное исполнение всех действующих предписанных норм и правил, ожидалось направление высвободившихся от уплаты налогов средств на развитие бизнеса. Однако в стране наблюдается низкий уровень кассовой дисциплины — не выдаются чеки при реализации товаров, работ и услуг. Поэтому и было решено разработать соответствующие нормы и решения. Подробности о том, когда они будут реализованы, пока не сообщаются. Отме6чается, однако, что предлагаемые механизмы не затронут переводы физических лиц, использующие переводы в личных целях.