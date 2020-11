Школьники Казахстана заняли последнее место рейтинга компьютерной грамотности

Руководитель информационно-аналитического центра IAC Ерлан Шуланов рассказал о результатах Казахстана в рейтинге международного исследования компьютерной и информационной грамотности ICILS- 2018.

По его словам, Казахстан впервые принял участие в этом исследовании, и стал единственной страной из СНГ. В конкурсе приняло участие 3,5 тыс. восьмиклассников из 184 школ республики. Всего в рейтинге оценивалось 14 стран, передает Sputnik.kz.

«Казахстан занял 14 место с результатом 395 балла. Это достаточно низкий результат — на 101 балл Казахстан отстал от минимального среднего уровня. Это говорит о том, что наши восьмиклассники очень слабо подготовлены к цифровой жизни и показывают низкий результат в сравнении со своими сверстниками», — рассказал глава центра.

Шуланов отметил, что международный рейтинг состоит из четырех ступеней. При этом 54% казахстанских школьников, принявших участие в анкетировании, не достигли и первого уровня сложности, что дает информацию об очень низком уровне информационной грамотности школьников.

Рейтинг готовит базирующася в Нидерландах Международная ассоциация оценки образовательных достижений (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA).