Check Point проведет конференцию по кибербезопасности для стран СНГ

Check Point: <SECURE> соберет ведущих экспертов, бизнес-партнеров и заказчиков.

Компания Check Point Software Technologies приглашает на виртуальную конференцию Check Point: <SECURE>, которая состоится с 10 по 11 ноября. В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате и соберет участников из России и стран СНГ.

Вместе с ведущими экспертами компании, бизнес-партнерами и заказчиками будут обсуждаться вопросы влияния глобальной пандемии на подходы к вопросам кибербезопасности, новых возникших рисков, изменяющихся стратегии компаний. В рамках конференции эксперты также поговорят о том, какие шаги нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность бизнеса сегодня и завтра.

В рамках двухдневной программы предлагается ответить на следующие вопросы:

— Анализ ландшафта киберугроз. Как сместились акценты?

— Безопасная экосистема Интернета вещей. Что с этим делать?

— Облачная безопасность как катализатор роста бизнеса. Какова национальная специфика?

— Защита периметра. Классические модели или «сеть без границ»?

— Искусственный интеллект в информационной безопасности. Машинный разум отразит атаки?

Участников ждет телемост с международными экспертами из штаб-квартиры, разборы реальных кейсов кибератак, серия технических сессий, живые демонстрации, воркшопы и интерактивные демо-зоны. Регистрация и программа доступны по ссылке.