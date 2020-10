Студенты РК приняли участие в Huawei Seeds for the Future

Международная программа направлена на повышение знаний студентов в ИКТ.

Компания Huawei провела для казахстанских студентов всемирную онлайн-программу Seeds for the Future (Семена для будущего), в которой приняли участие 30 студентов из семи ведущих университетов страны. Seeds for the Future — это глобальная программа Huawei, основанная в 2008 году, в рамках которой студенты разных стран мира узнают от ведущих специалистов в области информационно-коммуникационных технологий о тенденциях отрасли, особенностях технологий 4G и 5G, Интернете вещей, облачных решениях, искусственном интеллекте и кибербезопасности. За 12 лет существования в программе приняло участие более 20 000 человек из 200 ведущих вузов и 77 стран мира.

В Казахстане программа Seeds for the Future реализуется с 2018 года. Каждый год десять студентов, обучающиеся по техническим специальностям и интересующиеся телекоммуникациями, проходят отборочные туры и приглашаются в штаб-квартиру Huawei в Китай (Пекин и Шэньчжэнь) на двухнедельное обучение, где получают возможность ознакомиться с передовыми технологиями и поработать на самом современном оборудовании в инновационных лабораториях ведущей ИКТ-корпорации.

В этом году программа проводится в режиме онлайн по всему миру. В Казахстане отборочный тур проходил с 21 июля по 21 августа. За это время было собрано более 200 заявок от студентов, 30 из них стали участниками проекта. Основными критериями при отборе были лучшие показатели GPA и мотивационное письмо. Всем участникам в начале сентября открылся доступ к курсам Huawei по таким направлениям как 5G, AI, IP, Cloud, а также к вебинарам с экспертами ИКТ-рынка.

На церемонии открытия Seeds for the Future выступили заместитель генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan господин Чу Фэй, PR-менеджер Айман Сахова, выпускник Seeds for the Future 2019 года Нуртлеу Сейлов и советник по образованию посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Улан Нухитжан.

«Цель программы Seeds for the Future — преодолеть разрыв между различными культурами и в то же время предоставить студентам новейшие технологические знания и глубокий опыт, взращивая таким образом новые таланты. В этом году нам пришлось пересмотреть формат проведения программы, и мы постарались компенсировать двухнедельное обучение в Китае большим количеством контента и приглашением ведущих экспертов. К тому же, благодаря онлайн-формату в программе смогло принять участие больше студентов», — рассказал координатор программы в штаб-квартире Huawei.

В качестве приглашенных экспертов казахстанского рынка информационно-коммуникационных технологий выступили руководитель направления RPA в Beeline Александр Нуреев и Павел Коктышев, заместитель председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

«Уникальность технических специализаций сегодня в том, что не нужно ждать 4-5 лет до финального окончания университета, чтобы внедрить свои знания. Раньше корпоративный мир состоял из крупных игроков, у которых не было конкурентов. Сейчас же структура экономики меняется. Например, TikTok появился меньше пяти лет назад, и уже захватил рынок. Преимущество стартапов в том, что, начав с малого, они могут вырасти всего за несколько лет. Поэтому важно набираться опыта, совершать ошибки и постоянно двигаться вперед», — отметил Павел Коктышев.

«Чтобы быть сегодня актуальным специалистом, необходимо развиваться в направлении роботизации и автоматизации, поскольку в ближайшие 5-7 лет будущее сильно изменится. Работа и учеба онлайн раньше были только в мечтах, сейчас это реальность. Трансформация будет продолжаться, и со временем все процессы разработки заменит робот», — отметил Александр Нуреев, руководитель направления RPA в Beeline Казахстан.

После прохождения программы участники сдают тест и определяются десять финалистов проекта, которые получат в подарок гаджеты Huawei и возможность стажировки в компании с перспективой дальнейшего трудоустройства.