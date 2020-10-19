QazUrban Forum 2020 и IT-совет прошли в Нур-Султане

Алтай Кульгинов подчеркнул важность развития цифровизации.

Концепция мастер-плана «Нур-Султан — комфортный город» в первую очередь направлена на создание благоприятных условий для проживания горожан и пребывания гостей. На IT-совете разработчики презентовали ряд проектов. Об этом на своей странице в Instagram написал аким столицы Алтай Кульгинов.

«Прорывные идеи в развитии быстрорастущих мегаполисов, перспективы модернизации транспорта, социальное проектирование, безопасность на дорогах и другие не менее важные и интересные вопросы обсудили в ходе QazUrban Forum 2020 „Нур-Султан — комфортный город“. Большая часть участников была подключена онлайн. Участие в форуме приняли урбанисты Москвы, Казани, Лондона, Нур-Султана и т. д. Очень важно, чтобы города были комфортными, устойчивыми, здоровыми», — отметил Алтай Кульгинов.

По его словам, ориентир делается на полицентричность, чтобы жителям для получения каких-либо услуг не надо было ехать на другой конец города. Для этого в каждом районе строятся социальные объекты, благоустраиваются общественные пространства, которые становятся точками притяжения.

«Чтобы сделать город безопасным и умным, важно уделять большое внимание развитию цифровизации. Сегодня также принял участие в недавно созданном IT-совете. Внедрение информационных технологий позволяет получать те или иные услуги в онлайн-режиме, „умные шлагбаумы“ дают возможность беспрепятственно проезжать на территорию домов машинам экстренных служб, камеры сокращают количество правонарушений», — сообщил аким.

Он отметил, что мировая пандемия показала важность развития цифровизации.

«100% оснащение наших автобусов электронными системами оплаты позволило снизить риски распространения коронавируса, так как нет личного контакта между водителем и пассажирами. На IT-совете разработчики презентовали ряд проектов. К примеру, проект по модернизации ЖКХ предоставляет возможность жителям в режиме онлайн видеть, на что направляются собранные жильцами средства. Также разработчики рассказали о проекте, где с помощью виртуального учителя можно подтянуть и изучить язык программирования», — добавил Алтай Кульгинов.