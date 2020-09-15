«Умные» шлагбаумы появятся в Нур-Султане

Ожидается, что до конца года ими оснастят 30% столичных ЖК.

В жилых комплексах столицы запускают проект по внедрению «умных» шлагбаумов. Система сможет распознавать госномера автомашин, что позволит транспорту экстренных служб беспрепятственно заезжать во дворы домов. Об этом на своей странице в Instagram написал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

«Миновать шлагбаум и заехать во двор с помощью «умной» технологии сможет автотранспорт, внесенный в специальную базу данных. Причем ее можно будет пополнять по мере необходимости. Одновременно все заезды и выезды будут регистрироваться в журнале действий.

До конца года планируется охватить «умными» шлагбаумами до 30% ЖК. Кроме того, по программе «Безопасный двор» во внутридворовых территориях будут установлены камеры видеонаблюдения. Это позволит повысить уровень безопасности — сократить количество краж, порчи чужого имущества и других правонарушений.