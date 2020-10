МФЦА принял участие в выпуске первой в мире карты стандартов блокчейн

Ключевые идеи, представленные в отчетах, включают понимание фрагментации технологии как во всем мире, так и внутри юрисдикций, совпадений, пробелов и конфликтов в установлении стандартов.

Лидеры отрасли выпустили Глобальную инициативу по картированию стандартов (GSMI), первое и всеобъемлющее усилие для определения текущего состояния блокчейна. Основанные на материалах более 30 технических нормативных организаций, 185 юрисдикций и почти 400 отраслевых групп, отчеты доступны широкой общественности и призваны служить ресурсом для разработки рамок и стандартов при дальнейшем продвижении блокчейн индустрии.

Отчеты, представленные Глобальным деловым советом по блокчейну (GBBC) и Всемирным экономическим форумом, отображают и оценивают блокчейн и ландшафт цифровых активов в трех областях: технические стандарты, законодательство и инструкции, выпущенные суверенными и международными органами, передовой опыт и стандарты отрасли.

Ключевые идеи, представленные в отчетах, включают понимание фрагментации технологии как во всем мире, так и внутри юрисдикций, совпадений, пробелов и конфликтов в установлении стандартов. Также в них можно найти практические рекомендации для участников из государственного и частного секторов, которые включают в себя интерактивную карту мира с законодательством и инструкциями по блокчейну.

Всемирный экономический форум и Глобальный деловой совет по блокчейну, возглавив инициативу, сотрудничали с такими партнерами, как МФЦА, Accenture, Digital Currency Initiative, MIT Media Lab, ESG Intelligence, Global Digital Finance (GDF), Hyperledger, The Linux Foundation, ING Group, the Milken Institute, SIX Digital Exchange (SDX) и др.

«Мы рады принять участие в этом проекте в качестве патрон-участника GBBC. GSMI — это подробное исследование технологии блокчейн, его нормативно-правовой базы, и технических стандартов по всему миру. Эксперты МФЦА приняли участие в исследовании развития нормативно-правовой базы блокчейна в Казахстане, в том числе, предоставив ​​информацию о результатах работы МФЦА по созданию и развитию правовых режимов в области блокчейна», отметил Кайрат Калиев, директор по развитию Международного финансового центра «Астана».